  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Özgür Özel yönetimi iyice yoldan çıktı! Türkiye'yi yabancılara şikayet edip Milli çıkarları hiçe sayıyorlar!

Gök vatanın görünmez koruyucusu devrede! ASELSAN’ın yeni teknolojisi düşman radarlarını saf dışı bırakıyor!

ABD’li bilim adamları açıkladı: Kanser tedavisinde yeni müjde!

Bakan Uraloğlu İngiltere detayını açıkladı! Düşen Li̇bya uçağında sıcak geli̇şme

Cevdet Yılmaz'dan emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2026 mesajı: Ülkemiz için reform yılı olacak

CHP'den istifa eden milletvekili CHP seçmenine seslendi: Namuslu CHP seçmeni ülkesini şikayet edenlerin değil devletinin ve bayrağının yanında olur!

Yeni bir infaz ve af düzenlemesi var mı? Bakan Tunç açıkladı

Özgür Özel’den şok itiraf! Seçimi kaybederse 30 yıl hapis yatacağını açıkladı!

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!
Gündem NATO içinde yemek savaşı çıktı! Belçika’dan ABD’nin Grönland çıkışına sert tepki geldi!
Gündem

NATO içinde yemek savaşı çıktı! Belçika’dan ABD’nin Grönland çıkışına sert tepki geldi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
NATO içinde yemek savaşı çıktı! Belçika’dan ABD’nin Grönland çıkışına sert tepki geldi!

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ABD'nin Grönland üzerindeki hak iddiası ve "sahip olma" açıklamalarına karşı müttefiklerini uyararak durumu bir "yemek savaşı" olarak tanımladı. Francken, NATO bünyesindeki bu tür gerilimlerin ittifaka büyük zarar vereceğini belirterek, konunun müttefikler arasında ciddiyetle ve olgunlukla ele alınması gerektiğini vurguladı. ABD'nin bu stratejik hamlesinin Avrupa ve Kuzey Kutbu güvenliği üzerinde yaratacağı risklere dikkat çeken Bakan, müttefikler arasındaki dayanışmanın bu tür çıkarlar uğruna feda edilmemesi çağrısında bulundu.

Francken, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, 2026'nın ilk meclis komisyonu toplantısında Grönland konusunun ele alınacağını duyurdu.

Francken'in mecliste yaptığı açıklamalardan Belçika basınına yansıyan bilgilere göre Bakan, Brüksel'de ABD temsilcileriyle konu özelinde görüşmeler yaptı.

Bu görüşmelerde "kaygılarını ilettiğini" belirten Francken, "Atlantik İttifakı" anlayışıyla hareket ettiğini ve müttefiklerle açık diyalogun önemini vurguladığını söyledi.

Belçikalı Bakan, müttefik ülkelerle istişare ve güvenlik konularının konuşulmasının temel öncelik olduğunu vurguladı.

Francken, "en sadık NATO müttefiklerinden Danimarka'nın şimdi Amerikalıların hedefinde olmasının özellikle acı verici" olduğunu belirterek, "Bu olgun bir şekilde tartışılmalı. NATO içinde 'yemek savaşı'ndan düşmanlarımız dışında kimse fayda görmez. Gelecek günlerde hem sahnede hem de perde arkasında bu sorunu çözmek için girişimler olacağına inanıyorum. Umudum bu ve başaracağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

- Belçika askerleri "gündemde değil"

Bakan, Belçika birliklerinin Grönland'ı savunmak için gönderilmesinin söz konusu olmadığını da "Şu anda buna kesinlikle bir talep yok, ne NATO aracılığıyla ne AB aracılığıyla ne de Danimarka'dan." sözleriyle ifade etti.​​​​​​​

- Trump'ın Grönland ilgisi

ABD Başkanı Trump, seçilip göreve geldikten sonra Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini pek çok kez yineleyerek Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Trump, Amerika'nın Grönland'a sahip olmasının "özgür dünyayı savunmak" için gerekli olduğunu ileri sürmüş ve bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere, birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Beyaz Saray tarafından bugün yapılan açıklamada, Trump yönetiminin Grönland'a sahip olmak için "ABD ordusunu kullanmak da dahil" çeşitli seçenekleri değerlendirdiği açıklanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları ile iki özerk bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

 

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil
Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Dünya

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada
Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Gündem

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

ABD, Grönland konusunda strateji mi değiştiriyor? "İşgalle değil satın alarak"
ABD, Grönland konusunda strateji mi değiştiriyor? "İşgalle değil satın alarak"

Dünya

ABD, Grönland konusunda strateji mi değiştiriyor? "İşgalle değil satın alarak"

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23