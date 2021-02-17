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Gündem NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Gara mesajı
Gündem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Gara mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Kuzey Irak'ta Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit olması dolayısıyla başsağlığı dileyerek, “Müttefikler Türkiye ile dayanışma içindedir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 20:55:00 - 2021-02-17 21:24:31
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Gara mesajı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" belirterek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini söyledi.

Stoltenberg'den Gara mesajı

Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumunun ardından basın toplantısı düzenledi.
Irak'ın kuzeyinde 13 Türk vatandaşının terör örgütü PKK tarafından şehit edilmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Türkiye'ye başsağlığı dileğini iletti.

Stoltenberg, katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını vurgulayarak, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." dedi.

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Yorumlar

Almando Muzsurat

Bu Stoltenberg denen gitsin ve abd ve almanya gibi nato üyesi ülkelerin artık terör örgütü pkkyı desteklemeyi bıraksınlar diye öneri yapsın. Bu kadar ikiyüzlülüğe de pes artık.
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