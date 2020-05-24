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Aktüel

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'daki ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:26:22 -
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Afganistan'daki ateşkes ilanını memnuniyetle karşıladı

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Taliban ile Afganistan hükümeti arasında Ramazan Bayramı dolayısıyla karşılıklı ateşkes ilan edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Stoltenberg, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, tüm tarafların bu barış fırsatını değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Stoltenberg, NATO'nun, Afganistan'ın uzun vadeli güvenliği konusundaki kararlılığını korumaya devam ettiğinin altını çizdi.

- Ateşkes kararı

Taliban'dan yapılan açıklamada, vatandaşların bayramı rahatça geçirmeleri için bayram süresince ateşkes kararı alındığı belirtilmişti. Ülke genelindeki militanların bu 3 gün içinde asla saldırı düzenlemeyeceği vurgulanan açıklamada, karşı taraftan saldırı gerçekleştiği takdirde ise gerekli karşılığın verileceği kaydedilmişti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Taliban'ın ateşkes kararını olumlu karşıladıklarını ve kendilerinin de bayram günlerinde ateşkes kararı aldıklarını bildirmişti. Gani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin de aynı şekilde bayram günlerinde Taliban'a karşı hiçbir operasyon düzenlemeyeceğini duyurmuştu.

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