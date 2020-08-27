NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Doğu Akdeniz krizine ilişkin açıklama

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın küstah tatbikat hamleleri sonrası gerilim yükseldi. Fransa tatbikata ortak olurken Almanya arabuluculuk yapmaya devam etti.

Türkiye geri adım atmayarak Yunanistan’ı uyardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesinde konuşan Stoltenberg, Almanya’nın tansiyonu düşürme çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Merkel’den açıklama

Türkiye-Yunanistan temasında diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarına olacağını vurgulayan Stoltenberg, ‘kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir’ dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de konuya ilişkin krizin iki NATO ülkesi arasında geçtiği için endişe duyduklarını belirtti.