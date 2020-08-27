  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Doğu Akdeniz krizine ilişkin açıklama
Dünya

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Doğu Akdeniz krizine ilişkin açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize ilişkin değerlendirmelerde bulunarak krizin nasıl çözülmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 12:18:00 -
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Doğu Akdeniz krizine ilişkin açıklama

Doğu Akdeniz’de Yunanistan’ın küstah tatbikat hamleleri sonrası gerilim yükseldi. Fransa tatbikata ortak olurken Almanya arabuluculuk yapmaya devam etti.

Türkiye geri adım atmayarak Yunanistan’ı uyardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz’deki krize ilişkin açıklamalarda bulundu.

Daha önce Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilimin diyalogla çözülmesi gerektiğinin altını çizen Jens Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki gerginlikten herkesin endişe duyduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yapacağı görüşme öncesinde konuşan Stoltenberg, Almanya’nın tansiyonu düşürme çalışmalarının memnuniyetle karşılandığını belirtti.

Merkel’den açıklama

Türkiye-Yunanistan temasında diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarına olacağını vurgulayan Stoltenberg, ‘kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir’ dedi.

Almanya Başbakanı Merkel de konuya ilişkin krizin iki NATO ülkesi arasında geçtiği için endişe duyduklarını belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Allah aşkına birazcık insaf az birazcık ,Akdenizde en uzun sahile sahip bir ülkeyi nasıl yok sayarsınız Kıbrısı ve adalar meselesini saymıyorum bile.
  • Yanıtla

aziz

once kudurmus soykirimci hirsiz FRANSA ni tasmasini baglayin!
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!
Gündem

Yıllar önce açıklamış... Portakal’dan bomba ‘torpil’ itirafı!

Geçtiğimiz günlerde FOX TV Ana Haber spikerliğinden istifa ettiğini açıklayan Fatih Portakal’ın geçmiş yıllarda verdiği bir röportajda gazet..
Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı
Medya

Diriliş Ertuğrul'un senaristi ortalığı kasıp kavuracak! Yeni dizinin fragmanı yayınlandı

Diriliş Ertuğrul dizisinin senaristi TRT'de yayınlanacak olan Uyanış: Selçuklu dizisi ile yeni sezona bomba gibi girecek. Yayınlanacak olan ..
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?
Korona Virüs

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Koronavirüs çocuklarda hangi hastalığı bırakıyor?

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, son zamanlarda etkisini arttı..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı