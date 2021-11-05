  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Türkiye' açıklaması: Olası askeri harekata katılmaya hazırız

CHP'li Kumdalı'nın hedef aldığı takkeli çalışan yaşananları anlattı: Özrü kabahatinden büyük

İletişim Başkanı Fahrettin Altun paylaştı: Bir çağrımız var

Canlı yayında ilginç anlar! Galatasaray taraftarının öptüğü muhabir neye uğradığını şaşırdı

Sosyal medyada Abdullah Çatlı sansürü! Kızı Dr. Gökçen Çatlı isyan etti

TBMM çatısı altında rezillik! HDP'li vekilden maaşını aldığı Türkiye'ye kalleş suçlama

Taliban lideri uyardı: Sızmaya karşı dikkatli olun!

Operasyon öncesi YPG/PKK'da ortalık karıştı! Terörist elebaşı, gece yarısı darbesiyle görevden alındı

Çiftlik Bank davasının iki numaralı sanığı! Susma hakkını kullandı

Bilim adamları sonradan öğrendi: Asteroid Dünya'yı teğet geçti!
Dünya NATO eski Genel Sekreteri Robertson: Putin bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi
Dünya

NATO eski Genel Sekreteri Robertson: Putin bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi

NATO'nun eski Genel Sekreteri George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ülkenin başına geçer geçmez NATO'ya katılma niyetini kendisine ilettiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 08:47:00 -
NATO eski Genel Sekreteri Robertson: Putin bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi

CNN muhabiri Michelle Kosinski ve MI6 eski şefi Richard Dearlove tarafından yayınlanan bir programa katılan NATO'nun eski Genel Sekreteri George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarında geçen ve Rus liderin NATO'ya katılma niyetiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Bizi ne zaman NATO'ya davet edeceksiniz?"

NATO'da 1999-2003 yılları arasında genel sekreter olarak görev yapan Robertson, 2000 yılında Rusya'da devlet başkanı olan Putin ile yaptığı bir görüşmede neler konuştuklarını şu cümlelerle anlattı:

"Putin dedi ki: 'Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?' Ve ben şöyle cevap verdim: 'Eh, insanları biz davet etmiyoruz. NATO'ya katılın, NATO'ya katılmak için önce başvurmalısınız.' Ve o da dedi ki: 'Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz'"

Robertson'a göre Putin, "Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz" ifadesiyle, NATO için "sırada beklemek istemediklerini" ima etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha
Gündem

Bakan Soylu duyurdu! Bir güzel haber daha

Evlat Nöbetinde bir güzel haberin daha geldiğini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '33. kavuşma gerçekleşiyor. Diyarbakır Annelerin..
Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi
Gündem

Bakan Varank, HDP'li Paylan'ı şamar oğlanına çevirdi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Yaptığınız tek şey savaş teknolojisi" diyen HDP'li Garo Paylan'a verdiği cevapla adeta şamar oğl..
Tehlike alarmı: Evlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar!
Gündem

Tehlike alarmı: Evlilik araştırmasında çarpıcı sonuçlar!

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öncülüğünde Türk Dünyasının farklı coğrafyalarında 6 ülkede yaşayan 7 bin 66 gencin evlilik kurumuna v..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay