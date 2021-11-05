NATO eski Genel Sekreteri Robertson: Putin bana 'Rusya'yı da NATO'ya alın' dedi

CNN muhabiri Michelle Kosinski ve MI6 eski şefi Richard Dearlove tarafından yayınlanan bir programa katılan NATO'nun eski Genel Sekreteri George Robertson, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile aralarında geçen ve Rus liderin NATO'ya katılma niyetiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"Bizi ne zaman NATO'ya davet edeceksiniz?"

NATO'da 1999-2003 yılları arasında genel sekreter olarak görev yapan Robertson, 2000 yılında Rusya'da devlet başkanı olan Putin ile yaptığı bir görüşmede neler konuştuklarını şu cümlelerle anlattı:

"Putin dedi ki: 'Bizi ne zaman NATO'ya katılmaya davet edeceksiniz?' Ve ben şöyle cevap verdim: 'Eh, insanları biz davet etmiyoruz. NATO'ya katılın, NATO'ya katılmak için önce başvurmalısınız.' Ve o da dedi ki: 'Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz'"

Robertson'a göre Putin, "Önemli olmayan pek çok ülke ile aynı çizgide değiliz" ifadesiyle, NATO için "sırada beklemek istemediklerini" ima etti.