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Teknoloji NATO duyurdu! 4 astronotu fırlattık
Teknoloji

NATO duyurdu! 4 astronotu fırlattık

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), SpaceX roketi ile 4 astronotu uzaya fırlattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 16:05:00 - 2021-04-23 16:12:56

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA), uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Falcon 9 roketi ile 4 astronotu Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlattı.

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ve Elon Musk’ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in ikinci kez gerçekleştirilen uzay yolculuğu kapsamında 4 astronot, Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na (ISS) fırlatıldı. "Crew-2" adı verilen görev için Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezinden uzaya fırlatılan Crew Dragon uzay aracındaki NASA astronotları Shane Kimbrough ve Megan McArthur ile birlikte Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu Akihiko Hoshide ve Avrupa Uzay Ajansı (ESA) astronotu Thomas Pesquet, 6 ay boyunca istasyonda kalacak. Crew 2’nin pilotu McArthur, Crew Dragon’un ilk kadın pilotu ve diğer astronotlarla SpaceX kapsülüne binen 2. kişi olarak tarihe geçti.

Söz konusu uzay yolculuğu, NASA’nın özel şirket SpaceX ile uzaya gerçekleştirdiği 2., SpaceX’in toplamda 3. seferi oldu.

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