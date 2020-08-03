NATO detayı! Rusya’nın önemli ismi ülkesi hakkında gerçeği açıkladı

Alman vekil Christian Schmidt'in Rusya'nın NATO üyeliğinin yeniden görüşülmesi önerisini değerlendiren Rusya'nın önde gelen gazetecilerinden Vladimir Pozner, Moskova'nın NATO'ya neden kabul edilmediğini açıkladı.

Almanya'da koalisyon ortaklarından Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) vekili Schmidt, 90'larda ciddi şekilde tartışılan Rusya'nın NATO üyeliğinin yeniden görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Schmidt, "30 yıldır bir dizi siyasi görevde bulundum. Yanılmıyorsam, eski Moskova Belediye Başkanı Yuriy Lujkov, Rusya'nın NATO'ya katılımını hiçbir zaman ihtimal dışında tutmadı. O zaman bu ciddi şekilde ele alındı ve NATO-Rusya Konseyi Kuruluş Senedi imzalandı. Tüm bunlar yeniden istişare edilmeli" dedi.

Schmidt'in sözlerini değerlendiren Vladimir Pozner, eski Devlet Başkanı Boris Yeltsin ve mevcut lider Vladimir Putin'in Rusya'nın AB ve NATO'ya üyeliğini desteklediğini anımsattı.

Pozner, Rusya'nın bu oluşumlara ABD ve bir dizi Avrupa ülkesinin karşı çıkması nedeniyle katılamadığını ifade etti.

Bugün Rusya'nın söz konusu iki oluşumun içinde yer almak istemediğini vurgulayan Pozner, ABD ve Avrupalı ülkelerin bu konudaki tutumunda da değişiklik olmadığının altını çizdi.

Rus gazeteci, Rusya ile Batı'nın yakınlaşmasının faydalı olacağını ancak bugün itibarıyla bunun gerçekçi olmadığını ekledi.

Pozner, Rusya, ABD ve Fransa vatandaşlığına sahip. 1991-1997 yıllarında ABD'de yaşayan ve CNBC televizyonunda görev yapan Pozner, daha sonra Rusya'ya yerleşti.