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Spor Nathan Redmond, Beşiktaş'a veda etti
Spor

Nathan Redmond, Beşiktaş'a veda etti

Yeniakit Publisher
2023-07-17 18:06:00 -
Nathan Redmond, Beşiktaş'a veda etti

Geçen sezon Beşiktaş forması giyen İngiliz futbolcu Nathan Redmond, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla siyah-beyazlılara veda etti.

29 yaşındaki İngiliz futbolcu Nathan Redmond, Beşiktaş'a veda etti

Redmond, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güzel Beşiktaş taraftarına... Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda, zor dönemlerde de harika dönemlerde de siz, her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir "görüşmek üzere"... Sonsuz sevgilerimle" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Redmond, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

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