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Dünya Natalya Poklonskaya Putin tarafından görevden alındı
Dünya

Natalya Poklonskaya Putin tarafından görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Natalya Poklonskaya'yı şubat ayından beri sürdürdüğü Rossotrudniçestvo başkan yardımcılığı görevinden aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 14:08:00 -
Natalya Poklonskaya Putin tarafından görevden alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar ve Uluslararası İşbirliği Ajansı (Rossotrudniçestvo) Başkan Yardımcısı Natalya Poklonskaya'nın görevden alınmasına ilişkin kararı imzaladı.

Rusya hükümetinin resmi belgelerinin yayımlandığı internet sitesindeki metne göre, karar imzalandığı gün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Poklonskaya daha önce Kırım Başsavcısı ve Birleşik Rusya Partisi'nde (Putin'in partisi) Duma vekili olarak görev yapmıştı.

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