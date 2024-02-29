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Gündem Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... “Bunları temizlemek lazım...” “Türban laikliğe aykırı”
Gündem

Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... “Bunları temizlemek lazım...” “Türban laikliğe aykırı”

Yeniakit Publisher
2024-02-29 18:30:00 - 2024-02-29 18:33:36
Nasuh Mahruki’den başörtüsü düşmanlığı: 28 Şubat hortladı... "Bunları temizlemek lazım..." "Türban laikliğe aykırı"

Bağımsız belediye başkan adayı Nasuh Mahruki, dindarlara olan kinini kustu...

 


28 Şubat darbesinin 27. yıl dönümünde başörtüsüne karşı olan hazımsızlığını dile getiren bağımsız Beşiktaş Belediyesi başkan adayı Nasuh Mahruki, katıldığı bir programdan “Ben de Kemalist olarak tabii ki sonuna kadar laikliği savunmakla yükümlüyüm. Türban laikliğe aykırı, Kur’an’da da yok.” ifadelerini kullandı.
Mahruki, kendisinin seçilmesi durumunda belediyede çalışan başörtülü çalışanlarla ilgili bir aksiyon alıp alınmayacağı sorulunca “Tabi ki eylemlere dökemem çünkü yasa böyle. Yasaya uygun yani yasaya aykırı bir durum yok ortada. Yasayı değiştirdiler.” dedi.
Bağımsız belediye başkan adayı Nasuh Mahruki, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın “Kendisine AFAD Başkanlığı teklifinde bulundum” sözünü doğruladı ve neden bakanlık istediğini anlattı. Nasuh Mahruki, daha önceleri ‘AFAD’ açıklamasında ise, “İçinde dünya kadar tarikatçı var... Bütün bu tarikatlar, Menzilciler falan, bunları temizlemek lazım... Bununla mı uğraşacağım” diyerek sözde tarikatçı iddialarıyla dindarlara karşı nefretini dile getirmişti..
Nasuh Mahruki’ye bu açıklamalarından dolayı sosyal medyada tepki yağdı.

 

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