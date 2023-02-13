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Medya Nasuh Mahruki FETÖ’cü teröristlerle yayına çıkıp Türkiye düşmanlığı yaptı
Medya

Nasuh Mahruki FETÖ’cü teröristlerle yayına çıkıp Türkiye düşmanlığı yaptı

Algı yönetimleriyle sık sık sosyal medyada gündeme gelen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, FETÖ kanalında firari FETÖ'cülerle Türkiye düşmanlığı yaptı. Mahruki'nin FETÖ'ye kucak açmasının ardından "Görevinden boşuna alınmamış" yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 14:06:00 -
Nasuh Mahruki FETÖ’cü teröristlerle yayına çıkıp Türkiye düşmanlığı yaptı

Algı çalışmasına girişen eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki‘nin FETÖ kanalında FETÖ’cülerle birlikte programa katıldığı ortaya çıktı.

FETÖ KANALINDA TÜRKİYE DÜŞMANLIĞI

Firari FETÖ’cülerle FETÖ kanalında sözde ‘deprem’ değerlendirmesi yapan Mahruki, bir yandan da devleti eleştirip algı yönetimlerine devam ediyor.

Mahruki’nin AKUT‘tan ayrıldıktan sonra terör örgütünün kanalında Türkiye düşmanlığı yapması ise sosyal medyada gündem oldu.

Her fırsatta AKUT’un elinden alındığını vurgulayan Mahruki’nin FETÖ’ye kucak açmasından sonra “Kendisine yakışanı yapmış” yorumları yapıldı.

Nasuh Mahruki’nin bu hareketiyle de görevinden nedensiz bir şekilde alınmadığı da gözler önüne serilmiş oldu.

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