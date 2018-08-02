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Nasuh Mahruki Anıtkabir’de ama dedesi Mustafa Kemal karşıtı cemiyete üye!

Mustafa Kemal’in mezarını ziyarete gidip orada çektiği fotoğrafını paylaşarak işi şova döken dağ adamı Nasuh Mahruki’nin dedesinin, Mustafa Kemal’e karşı kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti’ne mensup olduğu ortaya çıktı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 12:36
Nasuh Mahruki Anıtkabir’de ama dedesi Mustafa Kemal karşıtı cemiyete üye!

Anıtkabir’e giderek şov yapan İslam düşmanı dağ adamı Nasuh Mahruki ile ilgili bomba bir detay ortaya çıktı. Mustafa Kemal üzerinden prim kasan Mahruki’nin dedesinin İngiliz Muhipler Cemiyeti üyesi olduğu öğrenildi. İngiliz Muhipler Cemiyeti, Mustafa Kemal’e karşı kurulmuştu.

CEMİYETİN İLK ÜYELERİNDEN

20 Mayıs 1919 tarihinde İstanbul Beyoğlu’nda kurulan İngiliz Muhipler Cemiyeti’nin kurucuları arasında Memduh Paşa, Şehremini Cemil Paşa, Ahmet Zülkefil Paşa gibi isimler bulunuyordu. Cemiyetin ilk üyelerinden biriyse, bugünlerde dağ adamı olarak bilinen, Mustafa Kemal üzerinden prim yapmaya çalışan Nasuh Mahruki’nin dedesi Mahrukizade Cafer Bey’di.

CEMİYET MUSTAFA KEMAL’E KARŞI KURULDU

Kuruluşu sırasında Hürriyet ve İtilaf Fırkası ile paralel çalışmalar sergileyen cemiyetin, Mustafa Kemal ve hareketlerine karşı kurulduğu ifade ediliyor.

NASUH’UN ERDOĞAN VE İSLAM DÜŞMANLIĞI

2016 senesinde Nasuh Mahruki, Kanal A'da katıldığı A Politik programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etmişti. “Devranın döneceğini” ifade eden Mahruki, “Vatana ihanetten yargılanacaklar. Cumhurbaşkanı da, Başbakan da, Genelkurmay Başkanı da, hepsi… ” demişti.

Katıldığı başka bir programda da Türkiye’de birçok sapık olduğunu söyleyen Mahruki, “Bu çocukları da bir şekilde parayla şunla bunla ilişkiyle (…) çocukları satın alma yoluna gidiyorlar. Bunun bir şekilde İslamiyet’te de bir yeri var; Peygamber 9 yaşındaki kızla evlendiği için zamanında…” ifadelerini kullanarak cehaletini gözler önüne sermişti. Mahruki, bu ifadelerle Türkiye’deki “sapık”ların Hz. Muhammed’in yolundan gittiğini ima etmişti.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 12:36
  1. İstanbul
  2. Nasuh Mahruki
  3. Nasuh Mahruki dedesi
  4. İngiliz Muhipler Cemiyeti

YORUM YAZ

  • müslümmüslüm1 sa önce
    Nasuhla dedesi aynı kişi miymiş
  • Serhat Serhat 44 dk önce
    Peki bu zevata dine ve resule hakaretten dava açıldımı? 2milyara yakın insanın dini ve önderine hakaret etmiş sonuç? Çok ucuzuz
  • Hamza Hamza 53 dk önce
    Neden ise bütün kâfirlerde ataputu övüyor
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