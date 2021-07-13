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Gündem Nasuh Çulcu nereli? Hasan Cevher’i şehit etme sebebi ne?
Gündem

Nasuh Çulcu nereli? Hasan Cevher’i şehit etme sebebi ne?

Nasuh Çulcu nereli? Hasan Cevher’i şehit etme sebebi ne? İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından üç el silah edilerek vuruldu. Hastaneye kaldırılan Hasan Cevher, kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher’i şehit eden polis memurunun Nasuh Çulcu olduğu açıklandı. Peki, Nasuh Çulcu kimdir? Nasuh Çulcu neden Hasan Cevher’i vurarak öldürdü? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 15:53:00 - 2021-07-13 15:58:53
Nasuh Çulcu nereli? Hasan Cevher’i şehit etme sebebi ne?

Nasuh Çulcu nereli? Hasan Cevher’i şehit etme sebebi ne? İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından üç el silah edilerek vuruldu. Hastaneye kaldırılan Hasan Cevher, kurtarılamayarak şehit oldu. Hakkari İl Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher’i şehit eden polis memurunun Nasuh Çulcu olduğu açıklandı. Peki, Nasuh Çulcu kimdir? Nasuh Çulcu neden Hasan Cevher’i vurarak öldürdü? İşte detaylar.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher neden öldürüldü?

Hakkari'de bir polis memurunun silahla vurduğu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, şehit oldu. Edinilen bilgiye göre, kentte görev yapan bir polis memuru, henüz belirlenemeyen bir nedenle İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i silahla yaraladı. Cevher, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hakkari Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; Saat 13.50 sıralarında Hakkari Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli, İkinci Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Polisevinde yemek yediği esnada Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Nasuh Çulcu tarafından 3 (üç) el silahla ateş edilerek vurulmuş, polis memuru Nasuh Çulcu olay yerinden kaçtığı esnada görevli polisler tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Emniyet Müdürü Hasan Cevher, Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak Şehit oldu.

Nasuh Çulcu kimdir, nerelidir?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher’i görev başındayken vurarak şehit eden polis memurunun kimliği belli oldu. Müdür yardımcısını şehit eden şahsın adının Nasuh Çulcu olduğu, Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenildi. Nasuh Çulcu’nun nereli olduğu ve ne zaman polis memuru olduğu henüz öğrenilemedi.

Polis memuru Nasuh Çulcu, iddiaya göre kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan rahatsızlık sonrasında kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş açtı. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

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