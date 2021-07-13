Nasuh Çulcu kimdir? Hasan Cevher’i şehit eden polis memuru kim?

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamındayken, ekibinde yer alan bir polis memuru Nasuh Çulcu’nun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Hasan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

Nasuh Çulcu kimdir?

Hakkari'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Nasuh Çulcu, bir kadın komiseri rahatsız etti. Yaşanan olay sonrasında Çulcu, kendisi hakkında tutanak düzenleyen Emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher'e yemekhanede ateş etti. Başından ve omzundan yaralanan Cevher, hayatını kaybederken saldırgan polis memuru Nasuh Çulcu ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

Hasan Cevher kimdir?

Ankara'da doğan Hasan Cevher, ilk orta ve lise eğitimini memleketi Ankara’da tamamdı. Polis Kolejini başarı ile tamamlayan Hasan Cevher Türkiye'nin dört bir yanında görev yaptı.

Aslen Antalyalı olan İl emniyet Müdür yardımcısı Hasan Cevher evli ve 3 çocuk babasıydı.

Hakkari'ye atanamdan önce İstanbul'da Güvenlik Şube Müdürü olarak çalışan Hasan Cevher, burada birçok başarılı operasyona imza atmıştı.

12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atanan Hasan Cevher Hakkari il emniyet müdür yardımcısı ve Hakkari Emniyetinde Çevik Kuvvetten de sorumluydu.