Nasser Al-Khelaifi futbolun en etkili ismi seçildi

France Football, beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin dünya futbolundaki en etkili isim seçildiğini duyurdu.

France Football’un 19 Mayıs Salı günü yayınladığı “Futbol Dünyasındaki En Güçlü 50 İsim” başlıklı listede, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi zirvede yer aldı. France Footbal’a verdiği röportajda Al-Khelaifi, "Manchester United’ın eski teknik direktörü Alex Ferguson ile ilgili olarak “bilgi ve birikiminin yanı sıra futbola karşı tutkusu inanılmaz”, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ilişkin “Avrupa ve dünya futbolu için fazlasıyla ihtiyaç duyulan birleştirici güç” ve Paris’te görüşmeler gerçekleştirdiği Michael Jordan için de “Sadece geçmiş dönemin en iyisi değildi, yükselişine hala devam ediyor” şeklinde yorumlarda bulundu.