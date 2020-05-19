  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

KYK kredi ödemeleri faiziyle mi geri ödenecek?

Suriye son durum haritası Suriye’de son durum nedir? Suriye'de savaş bitti mi?

Tesbih namazı nasıl kılınır?

Görüşmeler hız kazandı! Fenerbahçe'de Dino Arslanagiç sesleri

Seyahat yasakları ne zaman bitecek? Seyahat kısıtlaması olan iller neler? Seyahat yasağı olan 15 il hangisi?
için kalan
Spor

Nasser Al-Khelaifi futbolun en etkili ismi seçildi

France Football, beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin dünya futbolundaki en etkili isim seçildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 15:23:11 -
Nasser Al-Khelaifi futbolun en etkili ismi seçildi

France Football, beIN MEDIA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin dünya futbolundaki en etkili isim seçildiğini duyurdu.


France Football’un 19 Mayıs Salı günü yayınladığı “Futbol Dünyasındaki En Güçlü 50 İsim” başlıklı listede, Paris Saint-Germain Kulübü Başkanı Nasser Al-Khelaifi zirvede yer aldı. France Footbal’a verdiği röportajda Al-Khelaifi, "Manchester United’ın eski teknik direktörü Alex Ferguson ile ilgili olarak “bilgi ve birikiminin yanı sıra futbola karşı tutkusu inanılmaz”, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’e ilişkin “Avrupa ve dünya futbolu için fazlasıyla ihtiyaç duyulan birleştirici güç” ve Paris’te görüşmeler gerçekleştirdiği Michael Jordan için de “Sadece geçmiş dönemin en iyisi değildi, yükselişine hala devam ediyor” şeklinde yorumlarda bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı