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Dünya Nasrullah, Arabistan’ı kendisine suikastı teşvik etmekle suçladı
Dünya

Nasrullah, Arabistan’ı kendisine suikastı teşvik etmekle suçladı

Lübnan’da Hizbullah Örgütü Lideri Hasan Nasrullah, ABD seçimlerinden önce birden çok kaynaktan, kendisine yönelik suikast planları konusunda bilgi geldiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 14:18:00 -
Nasrullah, Arabistan’ı kendisine suikastı teşvik etmekle suçladı

“İsrail ve Amerikalıların hedefinde olduğumdan dolayı sürekli olarak tedbirliyimdir” diyen Nasrullah, Yemen savaşı başladığından beri Suudi Arabistan’ı kendisine yönelik suikastı teşvik etmekle suçladı. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 2018 yılında ABD’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bu yönde kendisine bilgi geldiğine dikkati çeken Nasrullah, aldığı bilgilerin ise ABD’nin, Suudi Arabistan’ın finansmanında bu suikasta onay verdiğine işaret ettiğini aktardı. Rus yapımı Kornet füzelerinin, 2006 yılında İsrail’le yaşanan savaşta denklemi değiştirdiğini söyleyen Nasrullah, söz konusu füzeleri Suriye’den aldıklarına dair şunları anlattı: “Suriye Savunma Bakanlığı bu füzeleri Rusya’dan satın almıştı. Bizler de daha sonra söz konusu füzeleri Suriye’den destek olarak almıştık. Bunları 2006 Temmuz Savaşı’nda kullandık ve Ruslar da bundan rahatsız olmadı çünkü o füzeleri uluslararası tanıtmaya vesile olmuştu.”

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