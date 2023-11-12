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Dünya Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti
Dünya

Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti

Yeniakit Publisher
2023-11-12 01:16:00 -
Nasrallah, İsrail'e karşı kullandıkları yeni silahı açıkladı! İran ayrıntısı büyük dikkat çekti

İsrail'e karşı ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile yarım ton patlayıcı içeren Burkan füzesi ile Katyuşa füzesi kullanmaya başladıklarını Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İran'ın desteğini de açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'e karşı ilk kez insansız hava aracı (İHA) ile yarım ton patlayıcı içeren Burkan füzesi ile Katyuşa füzesi kullanmaya başladıklarını söyledi.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 8 Ekim’den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensupları için düzenlenen Beyrut’taki “Şehitler Günü” programına video-konferans aracılığı ile katıldı.

İHA ayrıntısı dikkat çekti

İsrail ile Lübnan’ın güneyindeki sınır üzerinde yaşanan çatışmalarda özellikle son bir hafta içerisinde yeni gelişmelerin meydana geldiğini belirten Nasrallah, çatışmalarda ilk defa insansız hava aracı (İHA) ve yarım ton patlayıcı içeren “Burkan” adındaki füzelerin kullanıldığını ifade etti.

İHA ve Burkan füzesinin yanı sıra İsrail’e yönelik saldırılarda ilk olarak “katyuşa” füzelerinin de kullanılmaya başlandığını belirtti.
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Nasrallah, “Güney (Lübnan) cephesi bir baskı cephesi olarak kalacaktır” dedi.

ABD'ye mesaj gönderdi

ABD’nin Irak ve Suriye’deki üslerine yönelik gerçekleştirilen saldırıların sebebinin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirten Nasrallah, “Eğer ABD, Irak ve Suriye’de kendisine yönelik saldırıların sona ermesini istiyorsa, Gazze’ye yönelik saldırıları durdurmalılar. Sadece bu şekilde (ABD üslerine) saldırılar sona erer” ifadelerini kullandı.

Nasrallah, ABD’nin tehditlerine rağmen Irak, Yemen ve Lübnan’dan saldırıların durmadığını kaydetti.

İran'ın verdiği desteği açıkladı

Nasrallah, Tahran’ın Hizbullah’a yönelik desteğiyle ilgili olarak da şunları söyledi:

“İran, askeri, mali ve diplomatik destek sağlıyor. Bu artık bir sır değil. Lübnan, Filistin ve diğer bölgelerde direniş güçlü ise bu İran’ın sağladığı mali, askeri ve diğer destekler sayesindedir.”

Yeni cephe endişesi

Lübnan'ın güneyi ve İsrail'in kuzeyindeki sınır üzerinde 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Ayrıca, saldırılar nedeniyle Lübnan’da 1’i gazeteci, 3’ü çocuk toplamda 14 sivil, İsrail’de 2 sivil öldü.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar bir ayı geride bırakırken bölgede savaşın yeni bir cepheye sıçramasından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

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