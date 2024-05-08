Nasırlarına basılmış gibi… Yeni müfredat Darwin'in maymuncularını kudurttu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yeni müfredat taslağı seküler yobazları ayağa kaldırdı.
Eğitim-İş Sendikası, MEB'in Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin geri çekilmesi talebiyle eylem yaptı.
Sloganlar atarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) önünde toplanan grup adına konuşan
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ülkeyi iş bırakma eylemiyle tehdit etti.
Cuma günü 81 ilde iş bırakıp öğrencilerini terk edeceklerini duyuran Eğitim İş'liler, MEB'in müfredatının "laikliğe" aykırı olduğunu savundu.
Eyleme TİP'li ezan düşmanı Sara Kadıgil de destek verdi. Kadıgil, "Coğrafya, tarih, biyoloji, fizik, kimya, Türkçe, inkılaP tarihi, Atatürk devrimleri toplandığında din kültürü kadar yer tutmayan bir müfredata müfredat denilemez" ifadeleriyle İslam'dan rahatsızlığını yine dile getirdi.
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