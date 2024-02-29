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Kadın - Aile Nasırları düşüren 2 doğal tedavi etkili oldu: Parmaklarınız tehlikeyi sinyal veriyorsa: yapan zafer kutlayacak!
Kadın - Aile

Nasırları düşüren 2 doğal tedavi etkili oldu: Parmaklarınız tehlikeyi sinyal veriyorsa: yapan zafer kutlayacak!

Yeniakit Publisher
2024-02-29 18:24:00 - 2024-02-29 19:51:27
Nasırları düşüren 2 doğal tedavi etkili oldu: Parmaklarınız tehlikeyi sinyal veriyorsa: yapan zafer kutlayacak!

Acısıyla hayatı zindana çeviren nasırdan anneanne yöntemiyle kurtulmak mümkün!

Bu iki yöntemi uygulayanlar geçmek bilmeyen nasırlardan kolaylıkla kurtulduklarını söylüyorlar.

1. Karbonat yöntemi

Bir çorba kaşığı limon suyu
2 çay kaşığı zeytinyağı
1 çorba kaşığı karbonat
Tüm malzemeleri bir kap içinde karıştırın. Hazırladığınız ilaca pamuğu batırın ve nasırlı bölgeye uygulayın. Günde 3,4 defa uygulayın.

2. Hint yağı yöntemi

Bir miktar hint yağını pamuğa değdirin ve ardından nasırlı bölgeye masaj yapın. Yatmadan önce bu işlemi yapmanız daha uygundur. Yağladığınız nasır bölgeye pamuk koyun ve üzerini bantlayın. Bir gece bu şekilde bekletin.
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