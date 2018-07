Nasırlardan kurtulmak için neler yapmak gerekir?

Nasırlar, size ağrıdan başka bir zarar vermezler. Hayatınızı tehlikeye sokacak bir hastalık değildir. Tabi bu diyabet hastaları için geçerli değil. Diyabet hastalarının vücutlarındaki yaraları çok geç kapandığı için nasır olan bölgenin iyileşmesi uzun bir zaman alabilir.

NASIR TEDAVİSİ

Hemen hemen tüm hastalıklarda beslenme alışkanlığı önemli bir faktörken nasır için geçerli bir durum değildir. Ama yine de genel bir durum olduğu için siz beslenmenize dikkat etmeyi ihmal etmeyiniz ve vitamin ile mineral alarak bol sebze meyve tüketiniz.

Eğer ayağınızda nasır olduysa ilk yapmanız gereken nasıra neden olan ayakkabınızdan bir an önce kurtulmaktır. Ayakkabıdan kurtulunca bazı nasırlar kendiliğinden geçebiliyor. Ayrıca ayak bakıma özel bir özen gösterilmeli ve ayaklar her gün yıkanıp talk pudrası ile pudralanmalıdır. Nasır oluşmaması için ayrıca en az 2 çift ayakkabınız olmalı ve her gün değiştirerek ayakkabılarınız kullanmalısınız. Üst üste 2 gün aynı ayakkabıyı kesinlikle giymeyiniz.

Dar ayakkabılar ve topuklu ayakkabılar ayaklarınızda ayak basınçlarına yol açtığından nasır oluşabilir. Nasır oluşumunda dikkat etmeniz gereken diğer konuda doğru çorabı kullanmanızdır.

Pamuklu, içinde ayağınızın rahat ettiği çorapları kullanmalısınız ve her gün mutlaka çoraplarınızı değiştirmelisiniz. Her banyo da düzenli olarak ayaklarınız ponza taşı veya ayak törpüsü ile temizlerseniz ölü deri tabakası oluşumuna engel olduğunuz gibi nasırların geçmesine de faydası olacaktır.

Banyo sonrasında ayaklar için özel üretilen nemlendiricilerden birini sürmeyi unutmayınız.

NASIRDAN KURTULMAK İÇİN UYGULANABİLECEK TARİFLER

Taze bir limon dilimini nasırınızın üzerine iyice bastırarak bir bez parçası ile bağlanır ve gece boyunca limon ayakta kalır. Sabah uyanınca yağınızı yıkamayı unutmayınız.

Bir tutam meyankökünü öğüttükten sonra 1 çay kaşığı limonun suyu ile karıştırılarak bir hamur elde edilir. Nasırlı bölgeyi oluşturduğunuz bu karışım ile sertçe ovunuz. Bu uygulamaya birkaç gün boyunca devam etmeniz önemlidir.

Papaya meyvesinin suyunu çıkarttıktan sonra gün içinde 3 kez sorunlu bölgeye iyice sürülür.

İncirin sütü ile günde 3 defa nasırlı bölgeye masaj yaparsanız nasırınızdan kurtulabilirsiniz.

Bir pamuk parçasını bir miktar sirkeye batırıp nasırın üzerinde 10 dakika kadar beklettikten sonra zeytinyağı sürülüp kuruması için beklenir. Bu uygulama da ayağınızı hemen yıkamamalısınız. Onun yerine pamuklu size özel bir çorap giyerek birkaç saat beklenir. Bir hafta içinde bu işlemin uygulandığı nasırlı bölge de soyulmalar başlayacaktır.

NASIR BANDI

Nasır badı avuç içi ve ayak gibi yerlerdeki kuru derilerin tedavisinde kullanılan etkili bir maddedir. Nasırın yerine ve büyüklüğüne göre boyutuna karar verildikten sonra ilaçlı yakıyı koruyucusundan ayırıp mor renkli yüzeyin nasırın tam üstüne gelecek şekilde yapıştırılır. Nasır bandını yapıştırdığınız yerden almayınız, 3 gün boyunca kalması gerekir. 3 gün sonra bandı çıkardığınız da nasırın yumuşadığını göreceksiniz. Dezenfekte edilmiş bir pens yardımı ile nasırı olduğu yerden alınız ve alınan nasırın yerine tentürdiyot sürmeyi unutmayınız. Eğer nasırınız çok uzun zamandır var ise bandı çıkarttıktan sonra bir kez daha nasır bandı ile aynı işlemi uygulayınız. Nasırınız yumuşamadan olduğu yerden koparmaya çalışırsanız hem canınızı çok yakarsınız hem de ayağınıza çok zarar verebilirsiniz.