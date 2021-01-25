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Sağlık Nasır tedavisi nasıl yapılır? Nasır için hangi bölüme gidilir?
Sağlık

Nasır tedavisi nasıl yapılır? Nasır için hangi bölüme gidilir?

Özellikle cildin sürtünmeye maruz kalmış bölgelerinde, yumuşak dokunun kalınlaşıp sertleşmesi ile ortaya çıkan yapı nasır olarak adlandırılır. Peki nasır tedavisi nasıl yapılı? Nasır için hangi bölüme gidilir?

Yeniakit Publisher
2021-01-25 17:52:00 - 2021-01-25 18:14:37
Nasır tedavisi nasıl yapılır? Nasır için hangi bölüme gidilir?

Kanama sık görülmemekte birlikte, nasırın uzun süre devam ettiği durumlarda yere yanlış basmadan dolayı ortopedik problemler oluşabilir. Nasır giderek sertleştiği, ağrıdan dolayı ayakkabı giymenin ve yürümenin problem olduğu  durumlarda hastaneye başvurulması önerilir. Tedavisinde özel olarak eczacıya hazırlatılan majistral ilaçlar gibi yöntemlerle geçmezse, kriyoterapi adı verilen dondurma tedavileri,  koterizasyonla nasırın yok edilmesine başvurulur.   

Nasır belirtileri nelerdir?

Nasır; başlangıç döneminde çoğunlukla rahatsızlık vermez ve oluşum yeri parmak araları olduğunda çoğu zaman ilerleyene dek fark edilmez. Derecesi ilerledikçe belirtilerini göstermeye başlar. Nasır belirtileri hemen hemen herkeste aynı olup en sık karşılaşılan belirtiler şu şekilde sıralanabilir:

Nasırın bulunduğu bölgede belirgin ağrı hissi,

Nasırlı deri bölgesinde kalınlaşma ve sertlik,

İlerlemiş nasırlarda ağrının olduğu bölümde renk değişimi ve büyüme,

Nasırlaşmış bölgenin etrafında iltihaplanma,

Kalınlaşmış deride nasırın uç bölgesinin oluşumu,

Hafif dereceli nasırlarda baskının ortadan kaldırılması ile ortadan kalkan ağrı hissi.

Nasır için hangi bölüme gidilir?

Yukarıda belirtilen yöntemlerle de sonuca ulaşılamadığı takdirde son olarak cerrahi yöntem önerilir. Nasır tedavisi için Dermatoloji (cildiye) birimine gidilmelidir.

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