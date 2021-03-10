Nasipsiz gözü dönmüşler: Ali Erbaş'ı sağlığı üzerinden hedef aldılar
Koronavirüse yakalandıktan sonra bugün de hastaneye kaldırıldığı öğrenilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, insanlıktan nasibini alamamış din düşmanları ile vatan hainlerinin hedefi haline geldi.
Yeniakit.com.tr
Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat'tan, vatan haini firari Can Dündar'a, Dündar'dan kemalist hesaplara kadar insanlıktan nasibini alamamış çevreler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sağlık üzerinden alçakça hedef aldı.
Dua istemişti
Önceki gün paylaşımda bulunan Başkan Erbaş, koronavirüse yakalandığını söyleyerek vatandaşlardan dua istemişti.
Kırıkkanat'tan seviyesiz paylaşım
Ali Erbaş'ın bugün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Erbaş hakkında twitterda ahlaksızca paylaşımlar yapıldı. Onlardan birisi de laikçi kemalist Cumhuriyet yazarlarından Mine Kırıkkanat oldu.
Vatan haini Dündar
Öte yandan vatan haini firari Can Dündar da dua ile bir bağı olmadığını itiraf ederken, Erbaş'ın sağlığı üzerinden 'aşı' eleştirisi yaptı.
Akıllara durgun veren nasipsizlik
Bazı kendi bilmez vatandaşlar tarafından paylaşılan mesajlar da akıllara durgunluk verdi.