Nasipsiz gözü dönmüşler: Ali Erbaş'ı sağlığı üzerinden hedef aldılar

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Cumhuriyet Yazarı Mine Kırıkkanat'tan, vatan haini firari Can Dündar'a, Dündar'dan kemalist hesaplara kadar insanlıktan nasibini alamamış çevreler, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı sağlık üzerinden alçakça hedef aldı.

Dua istemişti

Önceki gün paylaşımda bulunan Başkan Erbaş, koronavirüse yakalandığını söyleyerek vatandaşlardan dua istemişti.



Kırıkkanat'tan seviyesiz paylaşım

Ali Erbaş'ın bugün de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Erbaş hakkında twitterda ahlaksızca paylaşımlar yapıldı. Onlardan birisi de laikçi kemalist Cumhuriyet yazarlarından Mine Kırıkkanat oldu.

Vatan haini Dündar

Öte yandan vatan haini firari Can Dündar da dua ile bir bağı olmadığını itiraf ederken, Erbaş'ın sağlığı üzerinden 'aşı' eleştirisi yaptı.

Akıllara durgun veren nasipsizlik

Bazı kendi bilmez vatandaşlar tarafından paylaşılan mesajlar da akıllara durgunluk verdi.