"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Aydın'ın Nazili ilçesinin sevilen simalarından, daha önce Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile bilinen Kur’an Kursu hocası Mehmed Ali Şeflek, 28 Nisan 2020 Salı gecesi 94 yaşında vefat etti. Birçok hafız yetiştiren Şeflek'in, Bediüzzaman Said Nursî'yi Emirdağ’da ikamet ettiği esnada ziyaret eden talebelerden olduğu da belirtiliyor.

Mehmed Ali Şeflek Hoca, Salı günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde defnedildi.

Şair Dursun Ali Erzincanlı sosyal medya hesabından Mehmed Ali Şeflek Hoca’nın vefatına dair bilgileri paylaştı.

Erzincanlı, ‘Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz’ Hadis-i Şerif’ini de hatırlatarak Hacı Ali Şeflek Hoca’nın Kur’an ile meşgul olurken Rahmet-i Rahman’a kavuştuğunu belirtti.

Dursun Ali Erzincanlı’nın paylaşımı şöyle:

Görselde kullanılan fotoğraf, Mehmed Ali Şeflek Hocaefendinin daha önce Kur'an-ı Kerim okurken uyuya kaldığı ana aittir.