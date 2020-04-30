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"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Kur'an-ı Kerim ile meşgul olurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile İslam'a bağlılığını ortaya koyan Mehmed Ali Şeflek Hoca, yine Kur'an okuduğu bir sırada vefat etti. 94 yaşındaki Şeflek, memleketinde defnedildi.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 10:56:00 - 2020-04-30 11:01:17
"Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz..." Kur'an okurken uyuduğu fotoğrafıyla bilinen hafızların hocası Mehmed Ali Şeflek yine Kur'an okurken vefat etti

Aydın'ın Nazili ilçesinin sevilen simalarından, daha önce Kur'an-ı Kerim okurken uyuyakaldığı fotoğrafı ile bilinen Kur’an Kursu hocası Mehmed Ali Şeflek, 28 Nisan 2020 Salı gecesi 94 yaşında vefat etti. Birçok hafız yetiştiren Şeflek'in, Bediüzzaman Said Nursî'yi Emirdağ’da ikamet ettiği esnada ziyaret eden talebelerden olduğu da belirtiliyor.

Mehmed Ali Şeflek Hoca, Salı günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde defnedildi.

Şair Dursun Ali Erzincanlı sosyal medya hesabından Mehmed Ali Şeflek Hoca’nın vefatına dair bilgileri paylaştı.

Erzincanlı, ‘Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle haşrolursunuz’ Hadis-i Şerif’ini de hatırlatarak Hacı Ali Şeflek Hoca’nın Kur’an ile meşgul olurken Rahmet-i Rahman’a kavuştuğunu belirtti.

Dursun Ali Erzincanlı’nın paylaşımı şöyle:

Görselde kullanılan fotoğraf, Mehmed Ali Şeflek Hocaefendinin daha önce Kur'an-ı Kerim okurken uyuya kaldığı ana aittir.

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Yorumlar

Ramazan

Daha önce bu şekilde kaç kez vefat etmişti ? Nasıl başlık atıyorsunuz ?
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İsmail

Allahım bizlere de yaşadığımız müddetçe Kur'ana hizmet etmeyi nasip eder İnşallah.Biz Allahımızı seviyoruz,Peygamberimizi seviyoruz.
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