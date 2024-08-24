Nasıl olsa Müslümanlar uyuyor! Katil İsrail askerleri camide Kur'an-ı Kerim yaktı ve övünerek sosyal medyada paylaştı
Gazze’de bir camiyi talan eden Siyonist İsrail askerleri Kur’an-Kerim’in sayfalarını yırtarak ateşe verdi. Dünyadaki Müslümanların ses çıkartmayacağını bilen katiller çektikleri videoyu sosyal medyada servis ettiler.
Katil İsrail, Gazze'de masum Filistinlileri haince katletmekle kalmayıp, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve camilere her türlü çirkin saldırıyı gerçekleştiriyor. Gazze’deki işgalciler, harabeye çevirdikleri bir camide Kur’an-ı Kerim sayfalarını ateşe verdi.
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