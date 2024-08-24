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Gündem Nasıl olsa Müslümanlar uyuyor! Katil İsrail askerleri camide Kur'an-ı Kerim yaktı ve övünerek sosyal medyada paylaştı
Gündem

Nasıl olsa Müslümanlar uyuyor! Katil İsrail askerleri camide Kur'an-ı Kerim yaktı ve övünerek sosyal medyada paylaştı

Yeniakit Publisher
2024-08-24 08:24:00 -

Gazze’de bir camiyi talan eden Siyonist İsrail askerleri Kur’an-Kerim’in sayfalarını yırtarak ateşe verdi. Dünyadaki Müslümanların ses çıkartmayacağını bilen katiller çektikleri videoyu sosyal medyada servis ettiler.

Katil İsrail, Gazze'de masum Filistinlileri haince katletmekle kalmayıp, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'e ve camilere her türlü çirkin saldırıyı gerçekleştiriyor. Gazze’deki işgalciler, harabeye çevirdikleri bir camide Kur’an-ı Kerim sayfalarını ateşe verdi.

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Yorumlar

şüayıp

Kurana elini dilini uzatanları Allah kahru perişan eylesin amin

Ahmet

Adamlar demekki Kur'an'ın gerçekliğine inanıyor, kendilerine rakip görüyor yırtıyor. Şahsen ben onların bugün itaat ettiklerini iddia ettiği Tevratı görsem yırtma ihtiyacı hissetmem. Alelade bir kitap muamelesi gösteririm
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