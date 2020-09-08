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Yerel Nasıl olduğunu anlamadı bile! Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu
Yerel

Nasıl olduğunu anlamadı bile! Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu

Sinop'ta yemek yemek için köfteciye giden genç bir kızın, düzeltmek için çektiği sandalye sıkışan parmağı koptu.

Yeniakit Publisher
2020-09-08 15:11:00 -
Nasıl olduğunu anlamadı bile! Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu

Sinop'ta görülmeyen feci bir kaza yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte yemek yemeğe köfteciye giden genç bir kızın parmağı, sandalyeye sıkışması nedeniyle koptu.

Sıkışan parmağı koptu

Sinop'ta 27 yaşındaki Melek Ünal isimli genç bir kız, yemek yemek için gittiği köftecide parmağından oldu. Öğle yemeği için arkadaşlarıyla birlikte köfteciye giden Ünal, siparişini verdikten sonra yemek yiyeceği masaya yöneldi. Oturmak için masanın yanında bulunan sandalyeyi düzeltmek için öne çeken Ünal büyük bir acı hissetti. Ne olduğunu anlayamayan genç kız, acı içinde ayağa kalktığı sırada, sandalyenin oturak bölümüyle, oturağın vidalandığı metal aksam arasına sıkışan sol elinin orta parmağının kanadığını fark etti.

Parmağını yanına aldı

Parmağının ucunun tırnağıyla birlikte koptuğunu fark eden Ünal, kanamayı durdurmak için parmağına peçete sardı. Yanına kopan parmağının ucunu alan genç kız, olay yerine gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

"Ameliyatla anca düzelir"

Kaldırıldığı hastanede Melek Ünal'ın kopan parmağına dikiş atılırken, genç kız kopan parmak ucunun hastanede atıldığını ileri sürdü. Doktorların kopan parmağın ameliyatla anca düzeleceğini söylediğini belirten Ünal, psikolojisinin bozulduğunu belirterek, elini ve parmağını eskisi gibi kullanamadığını dile getirdi.

Başına gelenlere inanamadığını belirten Ünal, feci kazayı yaşadığı köftecinin arayıp "geçmiş olsun" bile demediğini söyledi.

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