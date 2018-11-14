Nasıl karın ağrısıymış anlamadık gitti!



Karın ağrısı dendiğinde daha çok mide ve göbek bölgesi kastedilir. Hemen herkesin karın ağrısı tecrübesi olmuştur ve çok zaman bu ağrıların kaynağı hazımsızlık gibi basit bir sebeptir.

Sanılanın aksine, karın ağrısının ciddi bir rahatsızlığa işaret edip etmediği ağrının şiddetiyle doğru orantılı olmayabilir. Mesela gaz yüzünden çok şiddetli karın ağrısı çekebilirsiniz. Öte yandan kolon kanseri gibi önemli bir sorun, orta şiddette karın ağrısına yol açabilir.

Ağrının yeri önemli

Ağrının nereden kaynaklandığını anlamak önemli bir ipucudur. Karın bölgesi, dört farklı bölüm gibi düşünülebilir. Sağ üst ve alt ile sol üst ve alt olarak ağrıların yeri tespit edilmeye çalışılır. Buralardaki ağrılar, o bölümdeki organlarla ilgili olabilir.

Karında pek çok organ yer alır ve bunlarla ilgili hastalık veya sorunların belirtileri arasında da çoğu defa karın ağrısı bulunur. Üstelik karın ağrısı sadece organlarla ilgili olmak zorunda da değildir.

Mesela apandisit ağrısı genelde apandisitin bulunduğu sağ alt karın bölgesinde gelişir.

Gastrit daha çok üst bölümlere vurur.

Karaciğerle ilgili ise göğüs kafesinin hemen altında, karnın sağ üst köşesinde ağrı hissedilebilir.

Genel ağrı

Ağrı, göbek bölgesinin yarısından fazla bir alanda hissedilir. Genellikle mide virüsü, hazımsızlık ya da gaz sebebiyle oluşur. Daha ciddi hale gelirse, bağırsaklardaki bir tıkanıklığın belirtisi olabilir.

Kramp ağrılar

Bu ağrılar, çoğu kere zararsızdır. Gaz ve şişkinlikten kaynaklanır. Genelde ishalle sonuçlanır. Ağrılar çok sıklaşmışsa, 24 saati aşkın süredir devam ediyorsa veya yüksek ateş eşlik ediyorsa, doktora başvurmak gerekir.

Ani ve şiddetli ağrılar

Bu tip ağrılar, aniden başlar ve çok şiddetlidir. Apandisit veya mide delinmesi gibi ciddi sorunlardan şüphe edilir.

Karın ağrısının pek çok farklı sebebi olabilir. Önemli olan, durumun ne zaman acil olduğunu ayırt edebilmektir. Bazı zamanlarda ağrı, karın bölgesi dışındaki farklı bir soruna, mesela göğüs ya da pelvik bölgedeki problemlere bağlı ortaya çıkabilir. Bu tür rahatsızlıklara şu örnekler verilebilir:

-Şiddetli âdet krampları

-Kas gerilmesi

-İdrar yolu enfeksiyonu

-Sistit

-Endometriozis

-Yumurtalık kistleri

-Pelvik iltihabi hastalık

-Dış gebelik

Acil durum belirtileri

Karın ağrısına aşağıdaki durumlar ya da belirtiler eşlik ediyorsa, hemen tıbbi yardım istemeniz, 112’yi aramanız ya da hastaneye başvurmanız gerekir.

-Yakın zamanda kanser tedavisi gördüyseniz

-Tuvalete çıkamıyor ve aynı zamanda kusuyorsanız

-Kan kusuyorsanız ya da dışkınızda kan varsa

-Ani, keskin ve şiddetli karın ağrıları saplanıyorsa

-Bulantıyla birlikte kürek kemikleri arasında ağrı varsa

-Göbeğinizde hassasiyet, şişme ve gerilme oluşmuşsa

-Hamileyseniz ya da hamile olma ihtimaliniz varsa

-Yakın zamanda karın bölgesinden ameliyat olduysanız

-Nefes almakta zorlanıyorsanız.

DAHASI VAR

1- Ağrı çok şiddetliyse, kişiyi soğuk soğuk terletiyor ve kusturuyorsa

2- Ağrı, araba çukura girince veya merdiven inerken yani vücut sallanınca dayanılmaz hale geliyorsa

3- Ağrı, karın içine uygulanmış herhangi bir girişimin (kürtaj, gastroskopi, kolonoskopi, karaciğer ve böbrek biyopsisi) 24 - 48 saat sonrasında başladıysa

4- Ağrı, sırta ve göğüse doğru yayılıyorsa acilen doktora başvurun!

Doktora gitme zamanı

Karın ağrısı günlük hayatınızı etkilemeye başladığında, geçmediğinde, giderek daha rahatsız edici olmaya başladığında bir doktora görünme zamanı gelmiştir. Karın ağrısını hafife alıp almadığınızı bilemiyorsanız, aşağıdaki şartlara bakmanızda fayda var. Belirtilerin bir ya da birkaçını yaşıyorsanız, hastaneden randevu almalısınız.

- 1 hafta ya da daha uzun süren mide ağrıları

- 2 gün içerisinde geçmeyen ve daha da kötüleşen, bulantı ve kusmanın eşlik ettiği ağrılar

- 2 günden uzun süren şişkinlik sorunu

- Sık idrara çıkma veya idrara çıkarken yanma

- 2 günden fazla süren ishal

- Ağrıya eşlik eden yüksek ateş

- Uzun süreli iştah kaybı

- Sebepsiz kilo kaybı

Yapabilecekleriniz

Hafif ve orta şiddetteki karın ağrılarını dindirmek için evde şunları yapabilirsiniz:

- Yudum yudum su için.

- Birkaç saat katı yiyeceklerden sakının.

- Eğer kustuysanız 6 saat bekleyin ve ardından az miktarda pirinç ya da kraker gibi hafif yiyecekler tüketin. Süt ürünlerinden kaçının.

- Eğer ağrı karnın üst bölgesindeyse ve yemeklerden sonra meydana geliyorsa, mide asidi ilaçları yardımcı olabilir. Asitli, çok yağlı, kızartma ve domatesli yiyeceklerden, kafein, alkol ve gazlı içeceklerden uzak durmanız gerekir.

- Karnınıza sıcak kompres yapın.