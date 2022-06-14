Nasıl ipek gibi yumuşak ve düz saçlara sahip olunur?

İpeksi, yumuşak ve parlak saç sahibi olmak aslında düşündüğünüz kadar zor değil. Hatta saç bakım rutininizde küçük değişiklikler yaparak bile bunu kolayca sağlayabilirsiniz. İşte yumuşacık ve parlayan saçlara sahip olmanız için ipucular…

Mutlaka kaliteli ve yumuşak dokulu bir saç havlusu kullanın. Saçınızı yıkadıktan sonra ıslaklığı iyice emen havlu yardımıyla saç uçlarından başlayarak kurutmaya başlayın. Bu yöntem sayesinde saçınızın elektriklenmesini önleyebilirsiniz.

Çapraz uçlu taraklar ile sık sık saçlarınızı tarayın. İnce telli tarak kullandığınız takdirde saçınızın dağınıklığını düzleştirmiş, birbirine karışmış saç tellerini daha kolay ayırmış olursunuz. Eğer duştan sonra saçınızı taramaya bile vaktiniz yoksa sizin için en pratik yöntem; duş esnasında saç kremi uyguladıktan hemen sonra saçınızı taramak olacaktır.

Duştan sonra saç bakımı yaparken yuvarlak başlı fön fırçalarından kullanıyorsanız şimdiden söyleyelim. Düz ve sağlıklı saçlara sahip olmanıza engel oluyorsunuz! Yuvarlak başlıklı fön fırçaları nemli saça uygulandığı takdirde hem saçın çabul elektriklenmesine neden oluyor hem de saç uçlarını kıvırdığı için saçlarınız daha dağınık duruyor. Bu yüzden yuvarlak saç fırçalarını kullanmadan önce saçınızın iyice kuruduğuna emin olun.

Duş aldıktan sonra saçınızı düzleştirmek için vaktiniz yoksa şimdi öğreneceğiniz yöntem sayesinde gün içerisinde saçınız kendiliğinde düz bir şekil alacak. Bunun için yapmanız gerekenler ise duş aldıktan sonra saçınızı kurumaya bırakın. Yüzde 70’i kuruduğunda kulak altı hizasında gevşek bir at kuyruğu yapın. Ardından 5 veya 7 santim aralıklarla saçınızı toka yardımıyla toplayın. Tamamen kuruduğuna inandığınızda yavaş yavaş tokayı çıkarın (tokayı hızlı çekerseniz saçınız elektriklenir). İşte hepsi bu kadar.

Dalgalı ya da kıvırcık saçlarıyla meşhur olan Latin Amerikalı kadınlar yıllardır La Toca yöntemiyle saçınız düzleştiriyor. Özellikle kıvırcık saçlı kadınların hayatını kurtaran bu yöntemi uygularken; Saçınızı yıkayın ve soğuk ayarda saçınızı kurutun. Kuruyan saç uçlarınızı bir kulaktan öbür kulağa ensenizi kapayacak şekilde tel toka ile (Fotoğraftaki gibi) tutturun. Ertesi sabah parlak ve düz saçlara sahip olacaksınız.

Düz saça sahip olmak için birçok saç bakım ürünü kullanıyorsanız bu konuda sizi uyarmamız gerekebilir. Kullandığınız saç ürününün saçınızda günlerce kalmasına izin vermeyin.

Son olarak saç bakım kremi ya da saç maskesi uyguluyorsanız, kremi saçınıza sürdükten sonra mutlaka bone kullanın ve birkaç dakika dinlenin.