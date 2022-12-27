  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yunan spiker açıkladı: Türkiye Yunanistan'a karşı bu uçakları alabilir

Külliye'de yoğun diplomasi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundular

İçişleri Bakanlığı'ndan müfettiş iddiasına cevap

Yok böyle bir hizmet! Hakkari'deki teyze Çapa'daki profesöre muayene olacak!

Yolun sonu göründü! Nevşin Mengü 'sağlam kaynak' diyerek duyurdu: Akşener 6'lı masayı dağıtacak

Yunan medyası böyle duyurdu: Türkiye'den SİHA alarak bize tokat attılar

Halk TV Youtube Koordinatörü Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu!

Tarihi keşif: 22 metre genişliğinde 3.5 metre derinlikte.... 7 bin 500 yıllık heyecanlandıran değerli bir hazine

Asker ve polis teyakkuza geçti! Sırbistan ve Kosova arasında savaş çanları çalıyor!

Bakan Bilgin Memur-Sen heyeti ile görüştü! Maaşlara zam açıklaması...
Gündem Nasıl güzel mi böyle İstanbul? Ulaşıma büyük zam
Gündem

Nasıl güzel mi böyle İstanbul? Ulaşıma büyük zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısında toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 12:11:00 - 2022-12-27 12:21:53
Nasıl güzel mi böyle İstanbul? Ulaşıma büyük zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısı, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında, Yenikapı Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Gerçekleştirilen olağanüstü toplantıda “Toplu Ulaşım Ücret Düzenleme Çalışması” konusu görüşüldü. Bu çerçevede toplu ulaşım araçlarına yüzde 29,10’luk zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Ayrıca ikinci dönem geçerli olacak şekilde servis ücretlerine de yüzde 19,95’lik zam teklifi kabul edildi.

Yeni yapılan zamlarla birlikte tam elektronik bilet ücreti 7,67 TL’den 9,90 TL’ye,

öğrenci elektronik bilet ücreti 3,74 TL’den 4,83 TL’ye,

öğretmen elektronik bilet ücreti 5,49 TL’den 7,09 TL’ye,

tam abonman ücreti 602 TL’den 777 TL’ye,

öğrenci abonman ücreti 109 TL’den 140 TL’ye,

sarı taksi taksimetre açılış ücreti 9,80 TL’den 12,65 TL’ye,

sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 6,30 TL’den 8,51 TL’ye,

sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 67,20 TL’den 100,80 TL’ye,

sarı taksi kısa mesafe ücreti 28 TL’den 40 TL’ye,

minibüs indi bindi ücreti 5,25 TL’den 7 TL’ye,

okul servisi 0-1 kilometre ücreti 660 TL’den 792 TL’ye,

personel servisi 10-17 koltuk (Minibüs) ücreti 352,15 TL’den 422,41 TL’ye yükseldi.

21
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ALİ

benimde anlayamadım Bir AKP'li olarak su ile giden bu araçlara neden zam gelmekte?

KAMİL

Suratından ne olduğu belli
TÜM YORUMLARA GİT ( 21 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23