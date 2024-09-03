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Dünya NASA'yı dolandırmaya çalıştı, aldığı ceza dudak uçuklattı!
Dünya

NASA'yı dolandırmaya çalıştı, aldığı ceza dudak uçuklattı!

Yeniakit Publisher
2024-09-03 18:26:00 - 2024-09-03 18:30:13
NASA'yı dolandırmaya çalıştı, aldığı ceza dudak uçuklattı!

Sahte belgelerle, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi’ne düşük kaliteli parçalar sunarak büyük bir dolandırıcılık skandalına imza atıldı

Florida’da yaşayan Steven Lukens, NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi‘ni dolandırmaktan 21 ay federal hapis cezasına mahkum edildi ve 800 bin dolar para cezası kesildi.

Lukens, Kennedy Uzay Merkezi’nde NASA’nın Uzay Fırlatma Sistemi için malzeme sağlamak üzere sahte belgeler sunarak dolandırıcılık yaptığı suçlamasıyla suçunu kabul etti.

Gulf Atlantic International Supply, LLC’nin CEO’su olan Lukens, NASA‘ya tehlikeli sıvılar için gerekli olan parçaları sağlama görevi üstlendi, ancak kalite kontrol belgelerini tahrif ederek NASA’ya sözleşmenin sıkı standartlarına uymayan ürünler sundu. NASA, bu durumun Artemis görevi ve astronotları Ay’a ve nihayetinde Mars’a götürmek için tasarlanan Orion uzay aracı için ciddi riskler taşıdığını belirtti.

Lukens, 271 bin dolar tutarındaki haksız kazancı geri vermeye ve 689 bin 280 dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

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