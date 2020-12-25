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Teknoloji NASA'nın yeni Mars aracı ve 'yedi dakikalık dehşet'
Teknoloji

NASA'nın yeni Mars aracı ve 'yedi dakikalık dehşet'

NASA, yeni Mars aracı Perseverance'ın 18 Şubat'ta nasıl iniş yapacağını gösteren bir animasyon yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 14:19:00 -
NASA'nın yeni Mars aracı ve 'yedi dakikalık dehşet'

Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, bir ton ağırlığındaki uzay aracı Perseverance'ın, 18 Şubat'ta Mars'a nasıl ineceğini gösteren bir animasyon yayımladı.

Jezero adı verilen bir kratere gönderilecek araç, olası geçmiş yaşam kanıtları arayacak. Ancak bunun için aracın önce yumuşak bir iniş yapması gerekiyor.

"Yeni dakikalık dehşet" 

Aracın Mars'a inebilmesi için gereken bir dizi manevraya "yeni dakikalık dehşet" adı veriliyor ve bunda da haksız değiller.

Çok kısa bir süre içinde bir sürü şeyin yolunda gitmesi gerekiyor. Aksi takdirde araç, Kızıl Gezegen'de çok büyük ve çok pahalı bir çukur açabilir.

Dahası, aracın bütün bunları kendi başına yapması umuluyor.

Dünya ve Mars arasındaki 209 milyon kilometrelik mesafe olduğundan, animasyonda görülen her şeyin araçtaki bilgisayarlar tarafından yapılması lazım.

İniş manevrası, Perseverance'ın Mars'ın atmosferinin ilk katmanlarına ulaştığı, 100 kilometrelik yükseklikte başlıyor.

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