NASA'nın uzay aracı arızalanmıştı! Aylar sonra ilk kez...

NASA'nın uzayda en çok mesafe kat eden uzay aracı olan "Voyager 1" ile beş aydır bağlantı kurulamıyordu.



NASA mühendisleri, iletişim sorununu çözmek için yaratıcı bir çözüm ürettikten sonra beş aydan beri ilk kez Voyager 1'den "anlaşılır veriler" aldı.



Görev ekibi, Voyager 1'in mühendislik sistemlerinin sağlığı ve durumuna ilişkin ilk tutarlı verileri 20 Nisan'da aldı.



Ekip bilgileri incelemeye devam ederken, şu ana kadar gördükleri her şey Voyager 1'in sağlıklı olduğunu ve düzgün çalıştığını gösteriyor.

Voyager proje bilimcisi Linda Spilker yaptığı açıklamada, "Bugün Voyager 1 için harika bir gündü. Uzay aracıyla yeniden iletişim halindeyiz. Ve bilim verilerini geri almayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diye konuştu.



NE OLMUŞTU?



46 yaşındaki Voyager 1 şu anda Dünya'dan yaklaşık 24 milyar kilometre uzakta. Uzay aracı, son yıllarda çok sayıda tuhaflık ve yaşlanma belirtisi gösterdi.



Voyager 1'in yaşadığı en son sorun, ilk olarak Kasım 2023'te, uçuş veri sisteminin çözülemez tekrarlanan bir kod modeli göndermeye başlamasıyla ortaya çıktı.



Voyager 1'in uçuş veri sistemi, uzay aracının bilim araçlarından bilgi topluyor ve bunu mevcut sağlık durumunu yansıtan mühendislik verileriyle birleştiriyor.



Dünyadaki görev kontrolü bu verileri ikili kod veya birler ve sıfırlar dizisi halinde alıyor.



Ancak kasım ayından bu yana Voyager 1'in uçuş veri sistemi bir döngüde sıkışıp kalmıştı.