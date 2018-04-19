Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NASA'dan yeni keşif uydusu

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle, öte-gezegen keşif uydusu TESS'i uzaya fırlattı.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:05
NASA'dan yeni keşif uydusu

NASA'dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS'in dün yerel saatle 19.53'te Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığı bildirildi. 

SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan uydunun önümüzdeki birkaç hafta içinde Ay'a ulaşması bekleniyor. Ay'ın çekim gücünden yararlanarak Dünya yörüngesine konumlanacak uydu, 60 gün sürecek kontrol ve testlerin ardından 13 Temmuz'da yörünge üzerindeki keşif yolculuğuna başlayacak.

TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte-gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.

NASA uzmanları, TESS'in 4 özel geniş açılı kamerasını kullanarak uzayı 26 bölge halinde haritalandırmayı amaçlıyor. TESS, keşif faaliyetinin birinci yılında Dünya'nın Güney Yarım Küresi'nden görülen "güney gökyüzündeki" 13 bölgeyi, ikinci yılında ise Kuzey Yarım Küre'den görülen "kuzey gökyüzündeki" 13 bölgeyi görüntüleyecek. 

TESS bu faaliyeti sırasında öte-gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışacak. "Geçiş", bir öte-gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında belirli bir azalma oluyor. Bilim adamları "spektroskopi" yöntemiyle ışığın salım ve emilme miktarlarının ölçülerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor. 

 

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:05
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polatlı darbe davasında karar açıklandı!
    1. Polatlı darbe davasında karar açıklandı!
    2. Simitçiden örnek davranış!
    3. Tüfenkci'den 'özel' övgü! Kötümser..
    4. AK Parti'de hareketli saatler!
    5. AK Parti formülü açıkladı: Gerekirse...
    6. Milli istasyon ULAK işe başlıyor
    7. Terör örgütünden polis yelekli eylem..
    8. Türkiye'nin erken seçime gitmesinin 4..
    9. Türkiye'de 58 bin 27 kitap yayımlandı.
    10. İTO'nun 2023 beyin kadrosu belli oldu
    11. Sadettin Köpek öldü, Twitter coştu
    12. Oylar nasıl hesaplanacak?
    13. Erdoğan erken seçim kararını nasıl..
    14. Sırtını PYD/YPG'ye dayayan Yüksekdağ..
    15. MÜSİAD'dan ticaret diplomasisi atağı
    16. NASA'dan yeni keşif uydusu
    17. Baklava çalan hapis yattı, cuntacılar..
    18. AK Parti'den kongre açıklaması
    19. TL üzerinde oyun oynanıyor!
    20. Adana'da 'gaybubet evi'nde, FETÖ..
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    '1985'te Özal'ın ensesinden tutarak kontrol ettim!'
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    Bulgarların 3. Havalimanı sevinci!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    Yine güldürdü! Kılıçdaroğlu'ndan erken seçime dair ilk yorum
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı
    İlhami Işık Cumhurbaşkanlığı'na adaylığını açıkladı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Mahkemeden skandal karar! "Ensest suç değil" dedi, resmen sapıklık meşrulaştırıldı
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği
    Meral Akşener'den 'Cem Uzan' taktiği