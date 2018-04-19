NASA'dan yeni keşif uydusu

NASA'dan yapılan açıklamada, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu TESS'in dün yerel saatle 19.53'te Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldığı bildirildi.

SpaceX tarafından üretilen Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılan uydunun önümüzdeki birkaç hafta içinde Ay'a ulaşması bekleniyor. Ay'ın çekim gücünden yararlanarak Dünya yörüngesine konumlanacak uydu, 60 gün sürecek kontrol ve testlerin ardından 13 Temmuz'da yörünge üzerindeki keşif yolculuğuna başlayacak.

TESS, 2 yıl sürecek keşif faaliyeti boyunca Güneş Sistemi dışındaki yakın yıldız sistemlerindeki öte-gezegenlere dair kanıtlar bulmaya çalışacak.

NASA uzmanları, TESS'in 4 özel geniş açılı kamerasını kullanarak uzayı 26 bölge halinde haritalandırmayı amaçlıyor. TESS, keşif faaliyetinin birinci yılında Dünya'nın Güney Yarım Küresi'nden görülen "güney gökyüzündeki" 13 bölgeyi, ikinci yılında ise Kuzey Yarım Küre'den görülen "kuzey gökyüzündeki" 13 bölgeyi görüntüleyecek.

TESS bu faaliyeti sırasında öte-gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışacak. "Geçiş", bir öte-gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor. Bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında belirli bir azalma oluyor. Bilim adamları "spektroskopi" yöntemiyle ışığın salım ve emilme miktarlarının ölçülerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.