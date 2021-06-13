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Teknoloji NASA'dan önemli adım! Dev roketlerle ilgili bomba gelişme
Teknoloji

NASA'dan önemli adım! Dev roketlerle ilgili bomba gelişme

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Ay'a geri dönüş projesi Artemis sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Öte yandan astronotları Ay'a götürecek dev roketler de bir araya getirildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-13 15:25:00 -
NASA'dan önemli adım! Dev roketlerle ilgili bomba gelişme

Bir yandan Kızıl Gezegen'deki araştırmalar tüm hızıyla sürerken, diğer yandan Ay görevi Artemis programı da takvime uygun şekilde ilerliyor. Artemis görevinin ana kilit noktası olan dev roketler birleştirildi. Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nde NASA mühendisleri, fırlatma konfigürasyonunda bulunan üç temel unsuru ilk kez bir araya getirdi. 65 metrelik dev ana roket, Cuma günü iki küçük güçlendirici roketin ortasına indirildi.

İlk uçuş insansız

Artemis görevi kapsamında dev roketler (Uzay Fırlatma Sistemi-SLS), Orion kapsülünde diğer astronotlarla birlikte ilk kadın astronotu Ay'a götürecek. Ancak bu yıl yapılacak 'Artemis 1' görevinde uzay gemisinde astronot bulunmayacak çünkü mühendisler, insanlı uçuşlardan önce hem roketlerin (SLS) hem de kapsülün (Orion) entegre testini gerçekleştirecek. 2022 yılında yapılacak Artemis 2 görevi astronotlu test uçuşu olacak. Artemis 3 ise 2023 yılında astronotları, Ay'a götürecek ve her yıl bu uçuş tekrarlanacak.

Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis

NASA, 7 Aralık 1972 yılında Apollo görevi kapsamında Ay'a son insanlı uçuşunu gerçekleştirmişti. NASA'nın ikinci Ay görevi, adını Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'ten aldı. Artemis programı çerçevesinde NASA, Ay'ın yüzeyini daha fazla keşfetmek için ilk kadını Ay'a götürecek.

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