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Teknoloji NASA'dan kritik açıklama: Salı günü...
Teknoloji

NASA'dan kritik açıklama: Salı günü...

NASA salı günü Eyfel Kulesi'nden daha büyük bir gök cisminin Dünya'nın yakınından geçeceğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:23:00 -
NASA'dan kritik açıklama: Salı günü...

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya bir gök cisminin yaklaştığını ve söz konusu gök cisminin, salı günü Dünya'nın oldukça yakınından geçeceğini duyurdu.

Tahminlere göre mermiden 20 kat daha hızlı hareket etmekte olan gök cismi, Eyfel Kulesi'nden biraz daha büyük. Potansiyel olarak tehlike taşıdığı ifade ediliyor.

NASA, gök cisminin Dünya'nın 7 milyon kilometrenin uzağından geçeceğini öngörüyor.

Dünya ve Ay arası mesafenin neredeyse 20 katı olarak hesaplanan bu uzaklığa rağmen NASA, yakın geçiş ihtimaline karşı ikazda bulundu.

NASA, halihazırda 30 bine yakın gök cismi üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bunlardan da yaklaşık 1000 kadarı 1 kilometreden daha uzun boyutta.

Ajansın "Dünya'ya Yakın Nesne Araştırmaları Merkezi", bir asteroit yahut kuyruklu yıldızın, Dünya'ya etkisi hakkında çok endişelenilmemesi gerektiğini ifade ediyor.

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Yorumlar

Ali Veli

Unlu dusunur dedi ki “yok uzayda et var mi, ne salak bunlar yaaw, gelin ben size soyleyeyim, masrafa deymez”.
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