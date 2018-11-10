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NASA'dan korkutan uyarı! Eğer Dünya'ya çarparsa...

NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğini belirterek tedbirlik olmak gerektiğini söyledi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 17:29
NASA'dan korkutan uyarı! Eğer Dünya'ya çarparsa...

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 3 göktaşının Dünya'ya yakın bir noktadan geçeceğini duyurdu.

NASA'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada en büyüğü 30 metre büyüklüğünde olan göktaşları gezegenimizden 5 milyon kilometreye kadar yaklaşacak ve uzay boşluğunda yoluna devam edecek.

Uzayın büyüklüğü göz önünde bulundurulduğunda bu mesafenin yakın olarak belirtilebileceğinin altını çizen astronomlar, göktaşlarını "potansiyel tehlike" olarak nitelendiriyor.

Gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı?

Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap NASA'dan gelmişti.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi, NASA'ya göre, böylesi bir durumda geleceğimiz hiç de parlak değil.

Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan NASA çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.

En büyük sorun açıklandı

En büyük sorunun insanlığı böyle bir durumda ne yapacağına dair kesin bir yol haritasının bulunmaması olduğunu belirten Nuth, bu denli bir riskin her an gerçekleşebileceğinin altını çizmiş ve bir de öneride bulunmuştu.

Nuth'a göre, bu riski ortadan kaldırmanın en garanti yolu uzaya tek görevi gezegenimize çarpması muhtemel asteroidleri inceleyecek bir araç göndermek.

Yeterli ödeneğin ayrılması durumunda bu aracın bir yıl içinde göreve başlayabileceğini belirten Nuth, söz konusu aracın gezegenimize çarpma olasılığı olan asteroidleri durdurabilecek kapasitede de olacağını sözlerine eklemişti.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 17:29
  1. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA)
  2. Dr Joseph Nuth
  3. American Geophysical Union
  4. Göktaşı
  5. korkutan uyarı

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