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Dünya NASA'dan heyecenlandıran açıklama! 225 milyon km uzaktan mesaj aldık
Dünya

NASA'dan heyecenlandıran açıklama! 225 milyon km uzaktan mesaj aldık

Yeniakit Publisher
2024-04-29 15:23:59 - 2024-04-29 15:23:59
NASA'dan heyecenlandıran açıklama! 225 milyon km uzaktan mesaj aldık

NASA, Dünya'dan 225 milyon km uzaklıktan lazer mesajı aldıklarını duyurdu. Lazer mesaj, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 1,5 katı uzaklıkta bulunan NASA'nın "Psyche" uzay aracı tarafından Dünya'ya iletildi.

NASA'da çalışan bilim insanları Dünya'ya 225 mjilyon kilometre uzaklıktan bir lazer mesaj ulaştırıldığını duyurdu.

Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 1,5 katı olan bu uzaklıktan gelen mesaj, NASA'nın "Psyche" uzay racı tarafından gönderildi.

NASA'ya göre bu başarı, gelecekte Mars'a yapılacak misyonların yolunu açabilir.

Bu başarı, uzay aracının gelecekte optik iletişimi nasıl kullanabileceğine dair bir fikir veriyor.

Bu gelişme, yüksek çözünürlüklü görüntü ve videoların daha yüksek veri hızında iletişimini mümkün kılıyor. İnsanlığın bir sonraki dev atılımını da destekliyor; insanları Mars'a göndermek.
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Lazer mesajı, şu anda Psyche uzay aracında bulunan NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim alıcı-vericisi tarafından Dünya'ya ışınlandı.

Daha önce NASA, Dünya'nın ötesine geçen görevlerle iletişim kurmak için yalnızca radyo dalgalarını kullanıyordu.

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