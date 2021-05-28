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Teknoloji NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi
Teknoloji

NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi

NASA'nın Mars'a gönderdiği helikopter, büyük bir problemle karşılaştı. Navigasyon zamanlama hatası yaşayan helikopterin güç tüketiminde ani artışlar oldu. Sorun, helikopterin altıncı test uçuşuna yaklaşık bir dakika kala ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 21:47:00 -
NASA'da büyük panik! Bir dakika kala fark edildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Mars'a gönderdiği helikopter Ingenuity ile yapılan deneme uçuşlarını geçtiğimiz ay başarı ile gerçekleştirse de bu ay büyük problem yaşadı.

Bir navigasyon zamanlama hatası, Nasa'nın Mars helikopterini allak bullak etti.

Yaklaşık 1,8 kilo ağırlığındaki Ingenuity yalpalı bir yolculuğun ardından güvenli bir şekilde iniş yapabildi.

TRT Haber'in haberine göre, sorun, helikopterin altıncı test uçuşuna yaklaşık bir dakika kala ortaya çıktı.

Yerleşik bir navigasyon kamerası tarafından çekilen çok sayıda fotoğraftan biri sisteme kaydedilmedi ve bu da konum konusunda helikopterin kafasını karıştırdı.

Helikopter ileri geri eğilmeye başladı ve güç tüketiminde ani artışlar yaşadı.

Yapılan müdahale ile helikopter, hedeflenen konma sahasının beş metre yakınına indi.

İngenuity her biri öncekinden daha zorlu olan ilk beş uçuşunu başarıyla gerçekleştirmişti.

Helikopter 18 Şubat 2021'de Kızıl Gezegen'deki Jezero kraterine iniş yapan Perseverance uzay aracına bağlı olarak deneme uçuşlarını gerçekleştiriyor.

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Yorumlar

delil karartma, millete-devlete kumpas ve dusmanliktir bu

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