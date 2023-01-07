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Teknoloji NASA yıllar önce fırlatmıştı! Dünya'ya düşmesi bekleniyor
Teknoloji

NASA yıllar önce fırlatmıştı! Dünya'ya düşmesi bekleniyor

NASA'nın yıllar önce fırlattığı bir uydunun Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 20:55:00 -
NASA yıllar önce fırlatmıştı! Dünya'ya düşmesi bekleniyor

NASA'nın yıllar önce fırlattığı bir uydunun Dünya'ya düşmesi bekleniyor.

ABD Savunma Bakanlığı'nın tahminine göre Earth Radiation Budget Satellite (Dünya Radyasyon Bütçesi Uydusu) adlı uydu bugünü yarına bağlayan gece Türkiye saatiyle 02.40 sularında atmosfere girecek. Yetkililer 17 saatlik hata payı olabileceğini kaydetti.

Yaklaşık 2,5 ton ağırlığındaki cihaz, 1984'teki Earth Radiation Budget Experiment (Dünya Radyasyon Bütçesi Deneyi) kapsamında fırlatılan üç uydudan biri.

Uyduda Dünya'nın enerji bütçesini ölçmeye ve stratosferi analiz etmeye yarayan aletler var. İki yıl sürmesi beklenen beklenen görev, 2005'te son bulmuş ve uydular uzay çöpü haline gelmişti.

NASA, uydunun büyük kısmının atmosfere girerken yanacağının tahmin edildiğini bildirdi. Buna rağmen bazı parçaların gezegene düşebileceği ancak herhangi birinin zarar görme riskinin çok düşük olduğu bildirildi.

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