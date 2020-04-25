NASA, yeni haritayı paylaştı

NASA, Ay için düzenlenecek yeni görevlere hazırlanmaya devam ediyor. 2024’te Ay’a ilk kadın astronotu göndermek isteyen uzay ajansı, Ay’ın jeolojik haritasının oluşturulması için de ortak bir çalışma yürüttü.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu ile NASA’nın Ay ve Gezegen Enstitüsü, Ay’ın yüzey özelliklerini çarpıcı bir şekilde ayrıntıları ile gösteren bir harita hazırladılar. NASA’dan yapılan açıklamada oluşturan haritanın gelecekteki Ay görevlerinde rehber olacağı söylendi.

Ay’ın yeni haritasının oluşturulmasında onlarca yıllık Ay verileri kullanıldı

“Ay’ın Birleşik Jeolojik Haritası” ismi verilen yeni haritayı oluşturmak için Apollo görevlerinde elde edilen Ay verilerine kadar birçok veri kullanıldı. 6 Apollo görevinden elde edilen verilerin yanında Japon Uzay Ajansı tarafından 2007 ve 2009 yılları arasında Ay’ı görüntülemek için yapılan Kaguya görevinden elde edilen veriler de haritanın oluşturulmasında önemli bir yardımcı oldu.

Ay’ın oluşturan yeni haritası, 51. Ay ve Gezegen Bilimi Konferansı’nda tanıtılacak. Ay’ın kraterlerle dolu yüzeyinin farklı renklerle gösterildiği Ay’ın Birleşik Jeolojik Haritası, 1:5.000.000 ölçeğinde hazırlandı.

Yeni Ay haritası hakkında bir basın bülteni yayınlayan USGS Direktörü Jim Reilly, “USGS’nin NASA’ya gelecekteki görevleri planlamasında yardımcı olabilecek bir kaynak oluşturduğunu görmek harika” sözlerini kullandı.

Ay’ın çiçek bozuğuna benzer yüzeyi, Dünya’nın uydusunun tarihi bir kaydı gibi davranıyor. Oluşturulan yeni haritada, Ay’ın geçmişini göstermek için farklı renkler kullanılarak jeolojik oluşumlar ve zaman periyotları arasında ayrım yapılıyor.

Yeni Ay haritasına yaklaşık 3.5 milyar yıl önce meydana gelen İmbria döneminin pembeleri hakim durumda. Bu dönem boyunca Ay’a çarpan asteroitler Ay’ın yüzeyinde bugün gördüğümüz kraterlerin oluşmasını sağladı.

Kaynak: Webtekno