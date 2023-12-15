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Aktüel NASA Samanyolu galaksisindeki yıldız patlamasını görüntüledi! 96 trilyon kilometre ötede...
Aktüel

NASA Samanyolu galaksisindeki yıldız patlamasını görüntüledi! 96 trilyon kilometre ötede...

Yeniakit Publisher
2023-12-15 01:18:00 - 2023-12-15 02:03:50
NASA Samanyolu galaksisindeki yıldız patlamasını görüntüledi! 96 trilyon kilometre ötede...

NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, binlerce yıl önce meydana gelen yıldız patlamasının daha önce keşfedilememiş detaylarını fotoğrafladı.

Binlerce yıl önce bir yıldızda meydana gelen patlama sonucu, Cassiopeia A adında parlak bir süpernova kalıntısı ortaya çıktı. James Webb Uzay Teleskobu tarafından çekilen yeni bir görüntü, patlayan yıldızın içine en yakın ve en ayrıntılı görüntüyü ortaya çıkardı.

Tespit edilen görüntü, bir yıldızın patlamasıyla meydana gelen ve "Cassiopeia A (Cas A)" adı verilen süpernovaya ait şimdiye kadar yakalanan en detaylı görüntü oldu.

Gök bilimciler, süpernova kalıntısını önceki gözlemlerde kullanılanlardan farklı ışık dalga boylarında görmek için Webb'in Yakın Kızılötesi Kamerasını (NIRCam) kullandı.

96,6 trilyon kilometre öteye uzanıyor!

10 bin yıl önce patlayarak süpernovaya dönüşen yıldızdan geriye kalan gaz ve toz girdaplarından oluşan Cas A, 11 bin ışık yılı uzaklıkta, Cassiopeia Takımyıldızı'nda (Kraliçe veya Koltuk Takımyıldızı) bulundu.

Cass A'nın ışığı, Dünya'ya ilk defa yaklaşık 340 yıl önce ulaşırken; Samanyolu Galaksisi'nde bilinen en genç süpernova olan bu gök cisminin kalıntıları 10 ışık yılı veya 96,6 trilyon kilometre boyunca uzanıyor.
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NIRCam ile yakalanan görüntü, yıldızın patlamadan önce uzaya püskürttüğü gazla çarpışan süpernovanın oluşturduğu etkileşimin benzeri görülmemiş ayrıntılarını gösteriyor.

Yeni NIRCam görüntüsünde, süpernova kalıntısının iç kısmında etkileşim sonucu oluşan turuncu ve açık pembe renk parıltıları hakim.

Söz konusu renkler, yıldızın püskürttüğü oksijen, argon, neon ve kükürt gibi gaz halindeki elementlere işaret ediyor.

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