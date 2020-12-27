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Teknoloji NASA radyasyona karşı koruyucu bir yelek test ediyor
Teknoloji

NASA radyasyona karşı koruyucu bir yelek test ediyor

Bir astronotun gidiş ve geliş dahil uzayda geçirebileceği süre ortalama olarak 6 ile 9 ay arasında değişiyor. Ancak NASA, bu süreyi uzatmak için radyasyona karşı yeni bir koruyucu yelek geliştirmenin peşinde.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 10:23:00 -
NASA radyasyona karşı koruyucu bir yelek test ediyor

Astronotlar için uzayda karşılaşılabilecek pek çok sorun var. Günlük ihtiyaçların giderilmesi bile uzayda sorun haline gelirken, radyasyon tehlikesi gibi sağlığı ciddi derecede tehdit eden unsurlar da astronotların işini bir hayli zorlaştırıyor.

Dünya’da bulunan manyetosfer tabakası ise bizleri uzayda bulunan bu tehlikeli radyasyondan korumaya yardımcı oluyor.

İsrail şirketi StemRad tarafından Lockheed Martin için tasarlanan AstroRad yeleği, müdahale ekiplerini radyasyondan korumak için üretildi. NASA ise astronotlarını korumak için yeleği test etmek istedi. Test için geçtiğimiz yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir numune gönderildi.

Yelek üreticisi StemRad’ın kurucu ortağı ve CEO’su Oren Milstein, “Astronotların geliştirdiğimiz yeleği mümkün olduğunca uzun süre acı veya rahatsızlık hissetmeden takıp takamayacağını görmeye çalışıyoruz. Birkaç astronot, 8 saatten fazla olmamak kaydıyla uyurken yeleği giyecek” dedi.

Normal şartlarda NASA, koruyucu yelek yerine astronotlara radyasyon kalkanı giydiriyordu. Bu kalkan ağır ve kalın olduğu için giyimi epey zorlaştırıyor. Ancak, yeni geliştirilen yelek esnek polietilenden üretiliyor ve bedene göre özel olarak tasarlanabiliyor. Leğen kemiğinden boyuna kadar vücudu kaplayan yelek, birincil organları daha etkili bir şekilde koruyor.

NASA, yeni yelek ile astronotları güvenli bir şekilde daha uzun süre uzayda tutmak istiyor.

 

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