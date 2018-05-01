NASA Mars görevinde kullanacaktı... Testleri geçemedi!

Mars 2020 görevinde kullanılacak ısı kalkanı için kompozit yapının test sonrası incelemelerinde, yapısal test sırasında bir kırılmanın meydana geldiği ortaya çıktı.

Kalkanın dış kenarı yakınında meydana gelen ve çevresine yayılan kırılma, Lockheed Martin Space tesislerinde bir hafta süren testlerin tamamlanmasının ardından yürütülen incelemelerde, 12 Nisan'da keşfedildi.

C4 Defence'in haberine göre NASA yaptığı açıklamada, kalkanın testlerde Mars atmosferine girerken beklenenden yüzde 20 daha fazla kuvvete maruz bırakıldığını vurguladı. NASA, kırılmanın nedenini anlamak ve herhangi bir tasarım değişikliği gerekip gerekmediğini belirlemek için 2 milyar Dolarlık programın ana yüklenicisi Lockheed Martin Space ile birlikte çalışıyor.