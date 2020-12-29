  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji NASA 'kayıp' kara deliği arıyor!
Teknoloji

NASA 'kayıp' kara deliği arıyor!

NASA’nın evrende yaşam arayışının izini sürecek projesine liderlik eden Prof. Betül Kaçar’ın ardından Türk Profesör Kayhan Gültekin’in de “kayıp kara deliğin” gizemini çözmeye çalışan bir araştırmaya öncülük ettiği belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 11:20:00 - 2020-12-29 11:23:29
NASA 'kayıp' kara deliği arıyor!

Bilim insanları 'Abell 2261' adı verilen galaksi kümesinin merkezinde neden süper kütleli bir kara delik tespit edemediklerini çözmeye çalışıyor. Bu konu hakkında araştırmalara başlayan Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) projeye kapsamında ajansın en güçlü teleskoplarından ikisinin kullanıldığını duyurdu.

NASA'nın evrende yaşam arayışının izini sürecek projesine liderlik eden Prof. Betül Kaçar'ın ardından Türk Profesör Kayhan Gültekin'in de “kayıp kara deliğin” gizemini çözmeye çalışan bir araştırmaya öncülük ettiği açıklandı.

ABD'nin önde gelen eğitim kurumlarından birisi olan Michigan Üniversitesi'nde görev yapan Gültekin ve ekibinin konu ile ilgili yayınladığı makaleye göre, Chandra X-ray Teleskobu ve Hubble Uzay Teleskobu'yla yapılan son gözlemlerde de bir galakside bulunması gereken devasa kara deliğe dair kanıt bulunamadı.

Gültekin Forbes dergisine verdiği demeçte, parlak bir galaksi kümesinin kara deliğini kaybetmesinin tek mantıklı açıklamasının “yerçekimsel dalga geri tepmesi” olarak bilinen süreç olduğunu söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gündem

"Vatan haini"nden geri adım! Tepki çeken Bingür Sönmez tükürdüğünü yaladı: Espri yaptım

"Aşı yaptırmayanlar vatan haini" ifadesinden geri adım atan Bingür Sönmez, "Espri yaptım" ifadesiyle kendisini aklamaya çalıştı. Tepkilere r..
Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları
Gündem

Baran'dan çarpıcı derleme: Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan iğrenç fuhuş olayları

Baran Dergisi bu haftaki sayısında Türkiye genelindeki üniversitelerde yaşanan birbirinden iğrenç taciz ve fuhuş olaylarını derledi...
Terör seviciler İBB bünyesinde toplandı! Teröristlere selam gönderen kadın da kadroya alınmış
Gündem

Terör seviciler İBB bünyesinde toplandı! Teröristlere selam gönderen kadın da kadroya alınmış

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden alçaklara güzelleme yapan Tayfun Zorlu'dan sonra sosyal medya hesabından teröristlere sel..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay