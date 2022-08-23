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Dünya NASA kara deliğin ses kaydını paylaştı
Dünya

NASA kara deliğin ses kaydını paylaştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Perseus galaksisinin merkezindeki kara delikten yayıldığı tespit edilen ses kaydını yayınladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-23 16:24:00 - 2022-08-23 16:25:18

Perseus galaksisinin merkezinde bulunduğu tespit edilen kara delik 2003 yılından beri sesle ilişkilendiriliyordu.

Bilim insanları daha önce kara delikten kaynaklanan basınç dalgalarının, galaksideki sıcak gazla insan kulağının algılayamadığı düşük oktavlı seslere yol açtığını keşfetmişlerdi.

Şimdi buradan alınan sinyaller, ‘ses makinesi’ aracılığıyla insan kulağının işitebileceği frekans aralığına getirildi.

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Yorumlar

Gültekin

Kainatta keşfedilmeyen çok farklı sesler olduğuna inanıyoruz, bu sesleri insan kulağı ile duymak mümkün olsa insanın o anda canı çıkar.

Oğuzhan

Nasa masonik şeytani bir örgüttür. Söylediği her şey yalandır. Tek bir eylemi sözü bile doğru değildir
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