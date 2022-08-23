NASA kara deliğin ses kaydını paylaştı
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Perseus galaksisinin merkezindeki kara delikten yayıldığı tespit edilen ses kaydını yayınladı.
Perseus galaksisinin merkezinde bulunduğu tespit edilen kara delik 2003 yılından beri sesle ilişkilendiriliyordu.
Bilim insanları daha önce kara delikten kaynaklanan basınç dalgalarının, galaksideki sıcak gazla insan kulağının algılayamadığı düşük oktavlı seslere yol açtığını keşfetmişlerdi.
Şimdi buradan alınan sinyaller, ‘ses makinesi’ aracılığıyla insan kulağının işitebileceği frekans aralığına getirildi.