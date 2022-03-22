  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi
Teknoloji

NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Güneş Sistemi dışında bugüne dek 5 binden fazla gezegenin keşfedildiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 15:26:00 - 2022-03-22 15:30:41
NASA: Güneş Sistemi dışında 5 bin gezegen keşfedildi

Evrendeki gezegen sayısı

NASA'dan yapılan açıklamada, Ötegezegen Arşivi’ne en son eklenen 65 gezegenle "ötegezegen" sayısının 5 bini geçtiği belirtildi.

Nasa'nın bulduğu yeni gezegen

NASA Ötegezegen Bilim Enstitüsünde araştırmacı Jessie Christiansen, yaptığı açıklamada, "Bu, sadece bir sayı değil. Her biri yeni bir dünya, yepyeni bir gezegen. Her biri için heyecanlanıyorum çünkü onlar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz" dedi.

Teyit edilen ötegezegenlerin yüzde 30'u gaz devlerinden oluşuyor. Jüpiter veya Satürn gibi gazdan oluşan gezegenler, bu sınıfta yer alıyor.

Güneş Sistemi’nin dışında, başka yıldızların yörüngelerinde bulunan gezegenlere, "ötegezegen" adı veriliyor.

Akıllı mercek ile gözlükten kurtulabilir miyiz? Akıllı lens nedir?
Akıllı mercek ile gözlükten kurtulabilir miyiz? Akıllı lens nedir?

Sağlık

Akıllı mercek ile gözlükten kurtulabilir miyiz? Akıllı lens nedir?

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay