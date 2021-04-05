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Teknoloji NASA duyurdu! '2021 AF8' isimli asteroid dünyaya yaklaşıyor
Teknoloji

NASA duyurdu! '2021 AF8' isimli asteroid dünyaya yaklaşıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), '2021 AF8' isimli asteroidin Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını ve 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 23:57:00 - 2021-04-06 00:02:47
NASA duyurdu! '2021 AF8' isimli asteroid dünyaya yaklaşıyor

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), futbol sahası büyüklüğündeki bir asteroidin 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçeceğini duyurdu.

Bir futbol sahası büyüklüğünde asteroid

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaşan asteroidin 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini ifade ederek, asteroidin bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

NASA tarafından yapılan açıklamada bir asteroidin Dünya'ya hızla yaklaştığı belirtildi. "2021 AF8" isimli asteroidin Dünya'ya saniyede 9 kilometre hızla yaklaştığını belirten NASA, AF8'in 4 Mayıs tarihinde Dünya'nın yanından geçmesinin beklendiğini kaydetti.

"Uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük"

Bilim adamları tarafından ilk kez mart ayında tespit edilen AF8'in çapının yaklaşık 260 ila 580 metre arasında değişen bir futbol sahası büyüklüğünde olduğunun tahmin edildiğini belirten NASA, "Uzayda tespit edilen bazı büyük asteroitlere kıyasla oldukça küçük, fakat 2021 AF8 hala uzaydaki nesnelerin yüzde 90'ından daha büyük" ifadelerini kaydetti.

AF8'in Dünya'ya 3 milyon 400 bin kilometre mesafeden güvenli bir şekilde geçmesi beklenirken, gökbilimciler asteroidi dikkatle takip ediyor.

 

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