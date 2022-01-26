  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya NASA bu sorunun cevabını bilene 1 milyon dolar ödül verecek
Dünya

NASA bu sorunun cevabını bilene 1 milyon dolar ödül verecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı, astronotların uzayda nasıl beslenebileceğini bulanlara ödül vereceğini dünyaya duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 08:47:00 - 2022-01-26 08:49:27
NASA bu sorunun cevabını bilene 1 milyon dolar ödül verecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (National Aeronautics and Space Administration - NASA), astronotların uzayda nasıl beslenebileceğini bulanlara toplamda 1 milyon dolar ödül vereceğini vaat ediyor.

Gökyüzünde Dünya'dan çok uzak mesafelerde görev yapan astronotların en temel ihtiyaçlarından biri beslenme. Bunu karşılamak için çeşitli deneyler yürütülüyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biber yetiştiriliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu gibi Dünya'dan çok uzak mesafelerde görev yapan astronotların en temel ihtiyaçlarından biri beslenme.

Uzaydaki astronotların nasıl besleneceği sorusu, aslında uzun yıllar gündemi meşgul ediyor. Bu kapsamda, uzay istasyonda biber gibi bazı sebzeler yetiştirilmişti.

Ancak gelecekte Ay ve Mars gibi daha uzak bölgelere yapılacak seyahatler, beslenme konusunda astronotlara sıkıntı yaratabiliyor.

1 milyon dolarlık yarışma

NASA, uzun süreli görevlerde besleyici, lezzetli ve doyurucu gıda üretme teknolojisi geliştirmek için Kanada Uzay Ajansı'yla bir yarışma düzenliyor.

NASA, astronotların uzayda nasıl beslenebileceğini bulanlara toplamda 1 milyon dolar ödül verecek.

Üç aşamalı Deep Space Food Challenge (Derin Uzay Yemek Yarışması) adlı etkinlikte katılımcılardan, üç yıllık derin uzay görevine çıkan 4 kişilik bir mürettebat için eksiksiz bir teknoloji geliştirmesi isteniyor.

Üretim, işleme, nakliye, tüketim ve atıkların bertarafına kadar her bir noktanın düşünülmesi gerekiyor.

Yarışmanın ilk aşaması Ekim 2021'de tamamlandı. NASA jürisi, beklentileri karşılayan 18 ABD'li ekibe toplamda 450 bin dolar ödül verdi.

Önerilen teknolojiler arasında ekmek gibi hazır gıdaların üretimi, gıdaya dönüştürülebilecek tozlar, mürettebatın yetiştirebileceği ya da üretebileceği kültür mantarları gibi projeler vardı.

Yarışmanın ikinci aşamasında, teknolojilerin prototiplerinin oluşturup sergilenmesi ve gıda üretilmesi isteniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay