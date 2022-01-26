NASA bu sorunun cevabını bilene 1 milyon dolar ödül verecek

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (National Aeronautics and Space Administration - NASA), astronotların uzayda nasıl beslenebileceğini bulanlara toplamda 1 milyon dolar ödül vereceğini vaat ediyor.

Gökyüzünde Dünya'dan çok uzak mesafelerde görev yapan astronotların en temel ihtiyaçlarından biri beslenme. Bunu karşılamak için çeşitli deneyler yürütülüyor. Örneğin Uluslararası Uzay İstasyonu'nda biber yetiştiriliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonu gibi Dünya'dan çok uzak mesafelerde görev yapan astronotların en temel ihtiyaçlarından biri beslenme.

Uzaydaki astronotların nasıl besleneceği sorusu, aslında uzun yıllar gündemi meşgul ediyor. Bu kapsamda, uzay istasyonda biber gibi bazı sebzeler yetiştirilmişti.

Ancak gelecekte Ay ve Mars gibi daha uzak bölgelere yapılacak seyahatler, beslenme konusunda astronotlara sıkıntı yaratabiliyor.

1 milyon dolarlık yarışma

NASA, uzun süreli görevlerde besleyici, lezzetli ve doyurucu gıda üretme teknolojisi geliştirmek için Kanada Uzay Ajansı'yla bir yarışma düzenliyor.

NASA, astronotların uzayda nasıl beslenebileceğini bulanlara toplamda 1 milyon dolar ödül verecek.

Üç aşamalı Deep Space Food Challenge (Derin Uzay Yemek Yarışması) adlı etkinlikte katılımcılardan, üç yıllık derin uzay görevine çıkan 4 kişilik bir mürettebat için eksiksiz bir teknoloji geliştirmesi isteniyor.

Üretim, işleme, nakliye, tüketim ve atıkların bertarafına kadar her bir noktanın düşünülmesi gerekiyor.

Yarışmanın ilk aşaması Ekim 2021'de tamamlandı. NASA jürisi, beklentileri karşılayan 18 ABD'li ekibe toplamda 450 bin dolar ödül verdi.

Önerilen teknolojiler arasında ekmek gibi hazır gıdaların üretimi, gıdaya dönüştürülebilecek tozlar, mürettebatın yetiştirebileceği ya da üretebileceği kültür mantarları gibi projeler vardı.

Yarışmanın ikinci aşamasında, teknolojilerin prototiplerinin oluşturup sergilenmesi ve gıda üretilmesi isteniyor.