  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı
Aktüel

NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-26 20:46:38 -
NASA, Ay yüzeyinde su bulunduğunu açıkladı

NEW YORK (AA) - ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), ilk defa Ay'ın güneş gören yüzeyinde su bulduklarını açıkladı.

NASA tarafından yapılan yazılı açıklamada, ''Kızılötesi Astronomi Stratosfer Gözlemevi, Ay'ın güneşli yüzeyindeki su varlığını ilk kez doğruladı. Bu keşif, suyun ay yüzeyine dağılmış olabileceğini, soğuk ve gölgeli yerlerle sınırlı olmadığını gösteriyor.'' ifadesine yer verildi.

Maryland merkezli Goddard Uzay Uçuş Merkezi çalışanları, Ay yüzeyinde hidroksil (OH) yerine su buzunun (H2O) olduğunu doğruladı. Ekip, suya özgü bir spektral izi tespit etmek ve atmosferden daha net bir görüş elde etmek için bir uçağa monte edilen SOFIA teleskopu aracılığı ile keşiflerini gerçekleştirdi.

Colorado Üniversitesi Astrofizik Profesörü Paul Hayne ve ekibi de NASA'ya ait bir uydu tarafından alınan kamera görüntülerini ve sıcaklık ölçümlerini kullanarak elde ettikleri sonuca göre, buz kütlelerinin yaklaşık 40 bin kilometrekare veya ay yüzeyinin kabaca yüzde 0.1'i oranında yer kapladığını açıkladı.

Hayne, "Daha önce keşfedilmeyen bu buz havuzlarından milyarlarcasını görüyoruz. Bu, buzu daha kolay çıkarmak için bir fırsat sunuyor. Ay'da astronotların ihtiyaç duyacağı şeyler açısından bunun devrim niteliğinde olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Daha önce 26 Ekim'de Ay hakkında "heyecan verici" yeni bir keşfi açıklayacağını duyuran NASA, "Artemis" adlı program çerçevesinde 2024'te Ay yüzeyine bir erkek ve bir kadın astronot göndermeyi planlıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı
Gündem

Gözleri döndü... Ne yapacaklarını şaşırdılar! Türkiye'nin anlaştığı o ülkeye de boykot başladı

Sahada büyük kayıplar veren Ermenistan Diasporası, Türkiye ve Azerbaycan’ın ardından Ukrayna ve Gürcistan’a da boykot çağrısı yaptı. ..
Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!
Dünya

Aliyev'den gündemi sarsacak çıkış: 'O ülkelerin listesi bende var' deyip, açıkladı!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlhan Aliyev "Ateşkes isteyenler Ermenistan'a silahlar gönderiyor. Listesi bende var. Ateşkesi isteyen niye silah g..
Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı
Otomotiv

Anadolu Isuzu'dan akü ve silecekte yüzde 20 indirim fırsatı

Anadolu Isuzu, yetkili servislerinden orijinal akü ve silecek alışverişi yapan müşterilerini yüzde 20 indirim fırsatı ile karşılıyor. ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay