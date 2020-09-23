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Teknoloji NASA Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe istiyor
Teknoloji

NASA Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe istiyor

2024 yılında Ay'a iki astronot göndermeyi planlayan NASA program için 28 milyar dolara ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 04:09:00 -
NASA Ay programı için 28 milyar dolarlık bütçe istiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 2024 yılında Ay'a biri kadın, iki astronot göndermeyi planlıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan NASA yöneticisi Jim Bridenstine, bütçenin 3,2 milyarlık ilk diliminin yılbaşına kadar ABD Kongresi tarafından onaylanması halinde 2024'te bu görevi başarabileceklerini açıkladı.

Fakat Bridenstine, ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan başkanlık seçimleri nedeniyle bütçenin onaylamama ihtimali olduğunu söyledi.

Farklı bir noktaya inecek

NASA yetkilisi Bridenstine, "Artemis" adlı program kapsamında fırlatılacak roketle birlikte gönderilecek olan kapsülle iniş yapmaları planlanan astronotların bir hafta Ay'da bulunacağını belirtti.

Ay'a çıkacak astronotların güney kutbuna iniş yapacağı bildirildi.

Amazon ve SpaceX proje üretiyor

Ay'a inecek uzay aracını geliştirmek için üç ayrı projede ABD'li dev şirketler bulunuyor.

İlki Amazon'un CEO'su Jeff Bezos olan Blue Origin şirketine ait. Blue Origin'in bu projedeki ortakları Lockheed Martin, NorthropGrumman ve Draper iken, diğer ikisi ise Elon Musk'ın SpaceX şirketiyle bir başka ABD'li şirket olan Dynetics tarafından sürdürülüyor.

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