Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

NASA, astronotlarının uzay istasyonunda kalma sürelerini uzatabilir

SpaceX ve Boeing'in, ABD Uzay Gemileri filosunun 2011 yılında emekli olmasından bu yana, ABD'nin astronotlarını alçak yörüngeye taşıyacak araçları geliştirmek için anlaşmaya vardılar.

17 Nisan 2018 Salı 21:42
NASA, astronotlarının uzay istasyonunda kalma sürelerini uzatabilir

Ancak iki şirketin araçları geliştirmeye yönelik çalışmaları sürekli gecikmeler yaşayarak sekteye uğradı. NASA'nın, operasyonel bir mürettebat aracı olmadan normal uzay operasyonlarına nasıl devam edeceğinin anlaşılmasında yaratıcı olması gerekiyordu. Bu bağlamda açıklamalarda bulunan ajans yetkilisi Robert Lightfoot, yeni bir seçenek önerdi: ABD astronotları için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda daha uzun süre vakit geçirmek.

House Appropriations Committee'nin ticaret, adalet ve bilim alt dalları önünde yaptığı konuşmasında Lightfoot, ellerindeki tek ihtimalin, Rusya ile ilişkileri güçlendirmek olduğunu ve mevcut görevlerde uzayan misyon sürelerine ilişkin alternatif geliştirmek olduğunu söyledi. Ancak başka bir sorun bulunuyor; ABD'nin 2019 yılında Rus Soyuz roketlerini kullanması gerekiyor ve ticari mürettebat uçuşlarının 2020'nin başına kadar operasyonel hale gelmemesi mümkün görünüyor.

NASA’nın Yeni ‘Gezegen Avcısı’ Keşfe Çıkıyor

NASA, Starline aracının ilk test uçuşunu operasyonel hale getirmek için Boeing ile yaptığı anlaşmaya üçüncü bir ek yaparak, altı ay kadar uzun bir uçuş süresine sahip olacak şekilde değiştirdi. NASA böylelikle gecikmelere oldukça yaratıcı bir çözüm bulmuş oldu. Elbette mürettebatın bu duruma nasıl yaklaşacağı tam olarak bilinmiyor.

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 21:42
  1. Rusya
  2. Boeing

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tesla, Model 3 üretimini kısa bir süreliğine durdurdu
    1. Tesla, Model 3 üretimini kısa bir..
    2. Bolu Dağı Tüneli'nde trafik kazası oldu!
    3. Apple, Apple News'i ücretli abonelik..
    4. Konu Müslümanlar olunca ABD ve Rusya..
    5. Facebook ve Microsoft başta olmak..
    6. Facebook ve Twitter'da fake hesapların..
    7. NASA, astronotlarının uzay..
    8. Siirt'te PKK'lı 7 terörist öldürüldü!
    9. Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu Pirlo'ya..
    10. Benzema'dan Valbuena açıklaması!
    11. Söke’de plaka hırsızlığı
    12. Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 1 kişi öldü
    13. Türkiye'de yılın en iyi otomobili..
    14. Mattis: Esed'in bu sefer mesajı..
    15. PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi
    16. Kıdem tazminatı alacaklara önemli uyarı!
    17. Taşeron işçi kadro sonrası ne kadar..
    18. Kilis'te FETÖ'den 11 polis tutuklandı
    19. Pamukkale'de ücretsiz giriş kuyruğu
    20. Siyah noktalardan kurtulmanın yolları
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    'Mehmet Öz ABD'de Fetullah Gülen'i...'
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    Türk futboluna "Burak Yılmaz" bombası düştü!
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    İlk kez açıkladı! İşte Esed'in ailesinin kaçtığı ülke
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Bu bir işgal! Tam 54 bin asker yığdılar!
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...
    Murat Bardakçı'dan bomba Deizm yorumu: Ehl-i Sünnet'le bu kadar oynanmasına izin verirseniz...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Türkiye'den tarihi hamle! Bundan sonra bor madeni...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...
    Ulan sahtekâr! Sizin işiniz darbecilerle kol kola girip...